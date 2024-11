La 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025 oppose la Côte d’Ivoire au Tchad dans le groupe G. Pour cette confrontation prévue le 19 novembre prochain, la Confédération Africaine de Football (CAF) a désigné un quatuor arbitral tunisien pour diriger le match.

Des arbitres tunisiens désignés pour diriger Côte d’Ivoire – Tchad en éliminatoire de la CAN 2025

Pour cette rencontre de dernière journée de la CAN 2025, l’instance faîtière de football africain a décidé de confier l’arbitrage aux tunisiens. Ainsi, c’est Sadok Selmi qui aura la lourde tâche de diriger cette rencontre. Il sera assisté de ses compatriotes Khalil Hassan et Wael Hannachi. Mehrez Melki fera office de quatrième arbitre pour cette rencontre. Les Togolais Kokou Ognankotan Ntale et Latre-Kayi Edzona Lawson sont respectivement commissaire et Accesseur des arbitres.

Ce choix de la CAF témoigne de la confiance accordée à l’arbitrage tunisien, reconnu pour son professionnalisme et sa rigueur. Les arbitres tunisiens sont régulièrement sollicités pour officier lors de compétitions internationales, preuve de leur expertise.

Ce match revêt une importance capitale pour les deux équipes. La Côte d’Ivoire, cherchera à terminer en tête de son groupe, tandis que le Tchad jouera sa dernière carte pour tenter de se qualifier à la CAN 2025.