Portée disparue depuis le 2 octobre 2024 au Canada, Alexandra Martine Diengo Lumbayi a été retrouvée morte ce mardi 8 octobre. La découverte macabre a été faite vers 10h30 sur la rivière Saint-Maurice, alors que tous les habitants étaient mobilisés pour la retrouver.

Alexandra Martine Diengo Lumbayi retrouvée sans vie

Cette découverte a glacé le sang et anéanti tout espoir de retrouver la jeune étudiante congolaise saine et sauve. Disparue depuis plus d’une semaine, Alexandra Martine Diengo Lumbayi a été retrouvée sans vie. Son corps a été découvert dans le périmètre ciblé par les enquêteurs depuis le début. C’est précisément à cet endroit qu’elle avait été vue pour la dernière fois avant sa disparition.

Pour l’instant, aucune hypothèse n’a été avancée pour expliquer les causes de la mort de la jeune femme. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du décès d’Alexandra.

L’histoire d’Alexandra a ému de nombreuses personnes. Les habitants du quartier n’ont pas caché leur tristesse. Sur les réseaux sociaux, un profond deuil s’est manifesté, renforcé par le message poignant laissé par sa mère dimanche dernier pour alerter sur la disparition de sa fille. Des messages d’hommage et de prières ont inondé les réseaux sociaux en mémoire de la défunte.