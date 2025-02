Le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, a annoncé une excellente nouvelle pour les amateurs de football béninois. L’équipe nationale affrontera le Maroc, demi-finaliste du mondial 2022, lors d’un match amical en juin prochain. Cette rencontre va se tenir dans le cadre des préparatifs des joueurs béninois pour la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025).

Gernot Rohr annonce un match amical entre les Guépards du Bénin et le Maroc pour juin prochain

Cette rencontre amicale s’inscrit dans le cadre de la préparation des Guépards du Bénin pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations qui se tiendra au Maroc en 2025. Le patron de la sélection béninoise Gernot Rohr a souligné l’importance de ce match pour jauger le niveau de ses joueurs et peaufiner les derniers réglages avant la compétition.

Lors d’un récent entretien avec Passion Sport, le technicien franco-allemand a dressé un bilan positif de ses deux années à la tête de l’équipe nationale du Bénin. Il a notamment souligné la qualification pour la CAN 2025 et les bonnes performances des Guépards du Bénin lors des éliminatoires de la Coupe du monde en cours.

Le Maroc, un adversaire de prestige

À en croire Gernot Rohr, affronter le Maroc, demi-finaliste du mondial 2022, sera un véritable test pour ses joueurs. Cette rencontre permettra d’évaluer les progrès de son équipe et d’identifier les points à améliorer avant la CAN 2025.

Le coach des Guépards du Bénin compte bien qualifier le pays, pour la toute première fois de son histoire, à la phase finale de la Coupe du Monde et réaliser un bon parcours lors de la CAN 2025. Le sélectionneur allemand dispose d’un groupe de joueurs talentueux et motivés, et il envisage de faire de l’équipe nationale du Bénin une référence sur le continent africain.