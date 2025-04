À dix-huit mois des élections cruciales au Cameroun, les évêques catholiques brisent le silence. À travers une lettre pastorale, ils exhortent les citoyens à un discernement aiguisé. Ils mettent en avant la nécessité d’un leadership éthique et compétent pour l’avenir du pays.

Les évêques et la politique au Caméroun

La Conférence épiscopale nationale du Cameroun (Cenc) a récemment publié une lettre pastorale. Ce document, composé de dix points, esquisse le profil idéal du prochain président. Les évêques insistent sur l’importance de l’intégrité et du leadership moral. Ils soulignent également la nécessité d’humilité et de modestie. Ils mettent en avant la capacité à gérer l’économie et à consolider l’unité nationale. La lutte contre la corruption et la gestion des crises sont des priorités. Ils appellent à l’écoute, au dialogue et au respect de l’État de droit. Enfin, ils insistent sur le respect des libertés.

Félicité T., membre de l’église presbytérienne camerounaise, exprime son soutien. Elle déclare : « Je ne vois en rien ce qui est grave dans cette missive. » Elle rappelle le rôle des leaders religieux dans l’éducation et la sensibilisation. Elle souligne leur droit à s’exprimer sur des questions d’intérêt national. Elle ajoute : « En tant que citoyens à part entière, ils ont aussi le plein droit de se prononcer face à une situation qui peut mettre en mal, la cohésion nationale. »

Les évêques, en tant que guides spirituels, observent les réalités vécues par leurs fidèles. Ils perçoivent les défis et les préoccupations de la population. Ils agissent par amour pour leur pays, cherchant à prévenir les dangers. Leur intervention suscite des réactions variées, entre adhésion et critiques. L’appel des évêques résonne comme un écho des aspirations citoyennes. Il incarne un désir de changement et de renouveau pour le Cameroun.

Réactions et controverses

La publication de la lettre pastorale a suscité des réactions contrastées. Certains militants du Rdpc, le parti au pouvoir, expriment leur mécontentement. Ils perçoivent cette intervention comme une ingérence dans le processus politique. D’autres citoyens, comme Félicité T., soutiennent la démarche des évêques. Ils considèrent leur intervention comme un acte de responsabilité civique.

L’appel des évêques met en lumière les enjeux cruciaux de l’élection présidentielle. Il souligne l’importance d’un leadership intègre et compétent. Il met en avant la nécessité de lutter contre la corruption et de promouvoir l’unité nationale. Il insiste sur le respect des libertés et de l’État de droit. Leur intervention alimente le débat public et suscite une réflexion sur l’avenir du Cameroun.