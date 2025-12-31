Présidentielles en Guinée : Le Premier ministre Bah Oury répond aux critiques

En Guinée, après proclamation des résultats dans la soirée de ce mardi 30 décembre 2025, le Général Mamadi Doumbouya a été élu président de la République. Il s’en est sorti avec un score de 86,72 % au premier tour, selon les résultats provisoires de la Direction générale des élections (DGE). Des opposants ont dénoncé cette présidentielle, à l’image de Cellou Dalein Diallo. Actuel Premier ministre, Bah Oury a défendu le scrutin.

Guinée : Présidentielles, la réponse forte de Bah Oury face aux critiques

En Guinée, le général Mamadi Doumbouya est déclaré élu président de la République dès le premier tour, avec près de 87 % des voix. Les résultats provisoires ont été proclamés dans la soirée de ce mardi 30 décembre 2025. Élection sans surprise, donc, car les poids lourds du champ politique guinéen sont soit en exil soit en prison, et donc écartés de la course. L’ex-Premier ministre Cellou Dalein Diallo a dénoncé « une mascarade électorale ».

Ces critiques ont vite été balayées par le Premier ministre Bah Oury qui était aussi directeur de campagne de Mamadi Doumbouya. « Je pense qu’ils sont, comme par le passé, avec, disons, une vision et une culture politiques qui est de tout nier et de discréditer tout ce qu’il se fait. Et, de ce point de vue, ils sont comme ils ont toujours été : en déphasage total avec la dynamique et la volonté populaires qui s’exprime et qui continuera de s’exprimer », a-t-il expliqué au micro de Clothilde Hazard. Le chef du gouvernement guinéen a aussi prévenu : « Ils ont intérêt à changer de fusil d’épaule, à être plus objectifs. Si tel n’est pas le cas, ils finiront par être inaudibles pour l’écrasante majorité de la communauté nationale. »

Quatre ans après le coup d’État qui l’a porté au pouvoir, le Général Mamadi Doumbouya a donc assis sa position à la tête de la Guinée. Abdoulaye Yéro Baldé, chef du Front démocratique de Guinée (Frondeg), est arrivé deuxième avec 6,59 % des voix. Le taux de participation pour la présidentielle s’élève à 80,95 % selon la présidente de la DGE, Djénabou Touré. Un chiffre en baisse par rapport à celui annoncé dimanche à la fermeture des urnes.