La scène musicale ivoirienne s’apprête à vibrer. Ceci grâce à une lourde collaboration entre deux figures majeures de styles musicaux distincts. Safarel Obiang, icône du Coupé-Décalé va faire un retour en force en s’associant à Himra, le leader incontesté de la Drill ivoirienne. Cette fusion, surnommée « Drill-Décalé », promet de faire sensation sur les pistes de danse et sur les plateformes de streaming.

Safarel Obiang & Himra : la collaboration explosive qui fait vibrer Abidjan

Safarel Obiang s’apprête à faire son retour après des mois d’absence avec une énergie renouvelée. De son côté, Himra a récemment consolidé son statut avec un concert mémorable le 26 décembre, rassemblant une foule en liesse à l’esplanade du Parc des Expositions d’Abidjan. La collaboration entre les deux artistes illustre une tendance émergente : la dissolution des frontières entre genres musicaux pour créer de nouvelles expériences sonores. Safarel et Himra suivent les traces de duos innovants comme Didi B et Debordo Leekunfa, qui ont également cherché à rapprocher Rap ivoire et Coupé-Décalé.

Le défi pour Safarel et Himra réside dans leur capacité à harmoniser leurs univers respectifs. Safarel, célèbre pour ses rythmes festifs et ses chorégraphies dynamiques, devra s’adapter aux sonorités intenses et aux paroles percutantes de la Drill. Cependant, leur popularité et leur expérience sont autant d’atouts qui augurent d’un succès retentissant. Alors que la sortie officielle de leur projet est imminente, les fans des deux artistes trépignent d’impatience. Cette collaboration pourrait bien marquer un tournant dans la musique ivoirienne, raviver la carrière de Safarel Obiang et asseoir davantage Himra comme une figure incontournable de la scène musicale.