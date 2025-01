Foot Mercato a dévoilé son classement annuel des pépites du football mondial 2024. Cette année 2024 marque l’émergence de nouvelles stars et la confirmation d’autres. Découvrez qui sont les joueurs qui vont marquer le football des prochaines années.

Découvrez les pépites du football mondial 2024

L’année 2024 a été riche en révélations pour le football mondial. Le classement annuel des « Wonderkids » de Foot Mercato en est la preuve. Cette septième édition met en lumière une nouvelle génération de joueurs, prêts à prendre le relais des plus grands. Parmi les faits marquants, on note la domination de Guillaume Restes chez les gardiens. Le portier toulousain conserve sa première place pour la deuxième année consécutive. Chez les défenseurs, Pau Cubarsi, Leny Yoro et Alejandro Balde se distinguent. Le milieu de terrain est quant à lui dominé par des talents exceptionnels tels que Jude Bellingham, Jamal Musiala et Florian Wirtz.

Mais c’est en attaque que la surprise est la plus grande. Lamine Yamal, le jeune prodige du FC Barcelone, arrive en tête du classement général. Grâce à un Euro 2024 exceptionnel et des performances impressionnantes avec le Barça, il a conquis tous les observateurs. Il est suivi de près par Endrick, Alejandro Garnacho et Xavi Simons.

Ce classement met également en avant des joueurs qui ont connu une progression fulgurante en 2024. Il s’agitr des pépites du football mondial 2024. Malick Fofana, Savinho et Benjamin Sesko sont quelques exemples de ces talents montants.

Ce classement souligne l’importance des centres de formation dans la formation de ces jeunes talents. Des clubs comme le FC Barcelone, Manchester United et le Bayern Munich sont régulièrement cités.