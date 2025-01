Ces derniers jours, le boxeur professionnel britannique d’origine nigériane, Anthony Joshua, a été aperçu au Nigéria. Le boxeur en a profité pour débuter l’année 2025 de manière mémorable avec une visite spéciale au palais présidentiel. Il a été reçu par le président Tinubu.

Anthony Joshua rencontre le président Tinubu : un début d’année 2025 inspirant

Mercredi 1er janvier 2025, le célèbre champion des poids lourds a rencontré le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, lors d’une visite qui a marqué les esprits. Actuellement en vacances dans son pays d’origine après avoir célébré la nouvelle année à Watford, en Angleterre, Anthony Joshua renforce son lien avec ses racines nigérianes. Le président Tinubu a partagé sa rencontre avec le boxeur sur ses réseaux sociaux, exprimant sa fierté nationale : « Je viens d’avoir l’honneur d’accueillir notre propre Anthony Joshua, un véritable champion et un digne ambassadeur du Nigeria. Le dévouement et les réalisations d’Anthony Joshua continuent d’inspirer des millions de personnes à travers le monde chaque jour. Merci pour le gant dédicacé, c’est un symbole de persévérance et d’excellence. Un symbole de ce pour quoi les Nigérians sont connus. Nous sommes le Nigeria. Fièrement nigérians. #NigeriaOnTheRise. »

Cette visite fait suite à une rencontre récente entre Anthony Joshua et le gouverneur de l’État d’Ogun, Dapo Abiodun, dans sa ville natale. L’ancien détenteur du titre unifié des poids lourds continue de se montrer proche de ses origines tout en inspirant les jeunes à travers le monde.