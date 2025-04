Ozone Afrikbamba, animateur et défenseur du mouvement hip-hop, est actuellement la cible de virulentes attaques sur les réseaux sociaux. En cause : des accusations de favoritisme portées par certains fans extrémistes des artistes Didi B et Himra. L’artiste est sorti de silence pour mettre les choses au clair.

Ozone Afrikbamba sous pression : son message fort aux fans de Didi B et Himra

Face à la polémique, Ozone Afrikbamba a publié ce dimanche 6 Avril, un message clair sur ses réseaux officiels. Il a exprimé sa lassitude et réaffirmant son engagement : « Je reçois des captures d’écran sur WhatsApp de mes proches et de membres de ma famille. Ils ne comprennent pas ces propos irrespectueux venant de jeunes en quête d’attention émotionnelle. » Il regrette l’attitude agressive de certains internautes, soulignant l’absurdité des accusations : « C’est paradoxal que les fans de Didi B m’insultent alors que j’ai soutenu Didi B, et que ceux de Himra fassent pareil. »

Loin de se laisser déstabiliser, Ozone rappelle son rôle fondamental dans l’essor du rap africain : « Je connais des centaines de rappeurs en Afrique et ici au pays, qui ont besoin de mes forces et de mes moyens. » Son investissement va bien au-delà des réseaux sociaux : il intervient dans les médias, les organisations culturelles et les projets de développement artistique. Pour apaiser les tensions, il annonce un changement de stratégie : « Je féliciterai désormais Didi B et Himra en privé, par WhatsApp ou par appel. Ces deux soldats ont beaucoup de respect pour moi. »

Dans une scène souvent marquée par les rivalités, Ozone appelle à l’unité : « Le clash, c’est pour les artistes et leurs fans, pas pour les promoteurs. On peut aimer les deux. Le chantier est vaste. On s’est battus pour que le rap marche. Et on va continuer pour que ça marche pour encore plus de monde. »