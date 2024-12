Après plusieurs mois passés en situation difficile en Algérie, un rapatriement de plus de 200 béninois d’Algérie est effectif. Grâce à une mobilisation sans précédent des autorités béninoises, ces migrants seront rapatriés en deux vagues, les 3 et 5 décembre prochains.

Rapatriement de plus de 200 Béninois d’Algérie : une opération de grande envergure

Le rapatriement de plus de 200 béninois d’Algérie est le fruit d’une collaboration étroite entre le Bénin, l’Algérie et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a été rendue possible grâce à une mission spéciale dépêchée en Algérie. Les équipes consulaires ont travaillé d’arrache-pied pour identifier les ressortissants béninois, vérifier leur identité et leur délivrer les documents de voyage nécessaires.

« Nous sommes soulagés de pouvoir enfin rentrer au pays », confie l’un des migrants. « Cela a été une épreuve très difficile, mais grâce au gouvernement béninois, nous allons pouvoir retrouver nos familles et reprendre une vie normale ».

Rapatriement de plus de 200 béninois d’Algérie : un retour attendu

Les deux vols qui transporteront les migrants jusqu’à Cotonou marquent l’aboutissement de plusieurs mois de démarches. Les autorités béninoises ont tout mis en œuvre pour assurer le retour de leurs compatriotes dans les meilleures conditions possibles.

« Ce rapatriement est une victoire pour la diplomatie béninoise », déclare un responsable du ministère des Affaires étrangères. « Nous avons toujours eu à cœur de protéger nos citoyens, où qu’ils soient dans le monde ».

Ce rapatriement de plus de 200 béninois d’Algérie est une première étape. Les autorités béninoises, en collaboration avec l’OIM, mettront en place des programmes d’accompagnement pour aider les rapatriés à se réinsérer socialement et économiquement.

Ce rapatriement de plus de 200 béninois d’Algérie démontre la détermination du gouvernement à protéger ses citoyens et à faciliter leur retour au pays.

« Je suis fier de voir que mon pays prend soin de ses enfants », déclare un autre migrant. « Cela nous donne la force de continuer à avancer », a-t-il ajouté.