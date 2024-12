L’attaquant ivoirien Sébastien Haller est en lice pour le prestigieux titre de « But de l’année » aux CAF Awards 2024. Sa réalisation exceptionnelle en finale de la Coupe d’Afrique des Nations face au Nigeria, une reprise acrobatique digne des plus grands, a retenu l’attention de la Confédération Africaine de Football (CAF). Cette récompense prestigieuse, qui sera remise le 16 décembre à Marrakech, met à l’honneur les réalisations les plus spectaculaires du football africain.

Sébastien Haller en lice pour le but de l’année CAF : votre vote compte !

Un panel d’experts a sélectionné les 11 buts parmi les plus belles actions réalisées dans les compétitions de la CAF entre janvier et octobre 2024. Ainsi, les fans du continent ont désormais la possibilité de voter pour leur but préféré et d’influencer le choix final.

Comment voter ?

Pour participer au vote, il suffit de se rendre sur la plateforme dédiée mise en place par la CAF. Les fans auront jusqu’au 12 décembre prochain pour choisir leur but préféré parmi les 11 sélectionnés dont celui de Sébastien Haller, le héros de la CAN 2023. Les votes des supporters représenteront 70% de la note finale, tandis que les 30% restants seront déterminés par les experts techniques de la CAF.

Les 11 buts en lice avec Sébastien Haller

A bdul Aziz Issah (Dreams FC) – Dreams FC vs APC Lobito (Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies)

(Dreams FC) – Dreams FC vs APC Lobito (Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies) Aboubakary Koita (Mauritanie) – Mauritanie vs Angola (Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023)

(Mauritanie) – Mauritanie vs Angola (Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023) Denis Omedi (Kitara FC) – Kitara FC vs KCCA FC (FUFA Super 8)

(Kitara FC) – Kitara FC vs KCCA FC (FUFA Super 8) Ibrahim Adel (Égypte) – Mauritanie vs Égypte (Éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025)

(Égypte) – Mauritanie vs Égypte (Éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025) Kevin Pina (Cap-Vert) – Cap-Vert vs Mozambique (Coupe d’Afrique CAF TotalEnergies 2023)

(Cap-Vert) – Cap-Vert vs Mozambique (Coupe d’Afrique CAF TotalEnergies 2023) Cristovao Mabululu (Angola) – Angola vs Namibie (Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023)

(Angola) – Angola vs Namibie (Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023) Néné Dorgeles (Mali) – Mali vs Côte d’Ivoire (Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023)

(Mali) – Mali vs Côte d’Ivoire (Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023) Saïd Benrahma (Algérie) – Algérie vs Togo (Éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025)

(Algérie) – Algérie vs Togo (Éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025) Sébastien Haller (Côte d’Ivoire) – Nigeria vs Côte d’Ivoire ( Finale Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023)

Wessam Abou Ali (Al Ahly) – Al Ahly vs TP Mazembe (Ligue des Champions CAF TotalEnergies)

(Al Ahly) – Al Ahly vs TP Mazembe (Ligue des Champions CAF TotalEnergies) Yassine Benzia (Algérie) – Algérie vs Afrique du Sud (FIFA Series 2024 Algérie)

Un événement incontournable pour les amoureux du football africain

La cérémonie des CAF Awards 2024, qui se tiendra à Marrakech, sera l’occasion de célébrer les plus belles réalisations du football africain. Le prix du But de l’année est l’une des catégories les plus populaires de cette cérémonie, car elle permet aux fans de s’impliquer directement dans le choix des vainqueurs.