RDC : L’AFC/M23 pose des conditions pour se retirer de la ville d’Uvira

En RDC, l’AFC/M23 a publié un communiqué dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 décembre. Le groupe y annonce son retrait unilatéral de la deuxième ville du Sud-Kivu (Uvira) mais sous conditions.

RDC : L’AFC/M23 sort un communiqué de retrait de la ville d’Uvira

Seulement moins d’une semaine après la prise de la ville d’Uvira, dans l’est de la RDC, l’AFC/M23 a annoncé dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 décembre 2025, son retrait unilatéral de la deuxième ville de la province du Sud-Kivu. « L’AFC/M23 va unilatéralement retirer ses forces de la ville d’Uvira, à la demande des États-Unis », peut-on notamment lire dans un communiqué publié par le mouvement rebelle. Si le groupe armé a poursuivi son avancée dans la région ces dernières semaines, ses dirigeants présentent cette décision comme une « mesure de confiance en soutien au processus de Doha ».

L’annonce de ce retrait est cependant liée à des conditions. L’AFC/M23 demande ainsi « la démilitarisation de la ville d’Uvira en RDC », « la protection de la population » et « le contrôle du cessez-le-feu par le déploiement d’une force neutre ». Il faut noter également que cette annonce intervient à un moment où la pression de Washington sur le Rwanda, soutien de l’AFC/M23, s’accentue.

Après la prise d’Uvira en RDC la semaine dernière, l’ambassadeur des États-Unis à l’ONU, Mike Waltz, a d’abord estimé, vendredi 12 décembre, devant le Conseil de sécurité, que Kigali « men[ait] la région vers plus d’instabilité et vers la guerre ». Ce week-end ensuite, le secrétaire d’État américain Marco Rubio est allé plus loin, accusant le Rwanda de violer l’accord de paix signé au début du mois à Washington sous l’égide de Donald Trump.