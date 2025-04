À l’approche de la formation du gouvernement d’union nationale en République démocratique du Congo (RDC) , les communautés autochtones pygmées ont exprimé avec force leur désir d’être pleinement incluses dans les instances de décision du pays. Le jeudi 10 avril à Kinshasa, leurs représentants ont publiquement dénoncé une marginalisation persistante et ont appelé à la reconnaissance pleine de leurs droits civiques et politiques. Cette démarche survient à un moment politique crucial pour la nation congolaise.

RDC : revendication historique pour l’inclusion des pygmées

Richard Bokatola, s’exprimant en tant que porte-parole des peuples autochtones pygmées, a souligné avec véhémence l’exclusion systématique de sa communauté des dialogues politiques depuis l’indépendance du pays. Il a rappelé le rôle essentiel de son peuple comme gardien du bassin du Congo. « Nous sommes les gardiens du bassin du Congo. Mais depuis que notre pays a accédé à l’indépendance, nous, peuples autochtones pygmées, n’avons jamais participé à des dialogues, alors que nous sommes des citoyens congolais comme tous les autres », a-t-il déclaré.

Cette prise de parole intervient alors que le pays se prépare à former un gouvernement d’union nationale, une opportunité significative pour ces communautés. Ils espèrent ainsi briser le cycle d’exclusion politique et faire entendre leurs préoccupations dans les décisions nationales importantes.

Les peuples autochtones pygmées vivent en harmonie étroite avec la forêt équatoriale du bassin du Congo, un écosystème vital pour la planète. Leur connaissance ancestrale de la gestion durable des ressources naturelles est reconnue par de nombreux experts et organisations non gouvernementales.

Malgré leur rôle crucial dans la préservation de l’environnement, ces communautés restent largement invisibles dans les sphères de décision au niveau national. « Il est important que nous, les peuples autochtones pygmées, puissions participer à la gestion de la chose publique », insiste Richard Bokatola. Au-delà d’une simple reconnaissance symbolique, ils aspirent à une participation réelle dans tous les aspects de la vie publique. Cela inclut l’éducation, la santé, l’environnement, le développement rural et la gouvernance locale.

Lire aussi : Tentative de coup d’Etat RDC : 3 américains rapatriés pour purger leur peine



Appel à la solidarité et reconnaissance

Face à ce qu’ils perçoivent comme un silence des autorités, les représentants des peuples pygmées en RDC lancent un appel pressant à la communauté internationale. Ils sollicitent le soutien des organisations de la société civile et des défenseurs des droits humains. Ils demandent une aide active pour garantir le respect des principes fondamentaux d’égalité, de dignité et de justice sociale pour leur peuple.

Leurs revendications font écho aux engagements pris par la RDC dans le cadre des conventions internationales relatives aux droits des peuples autochtones. Parmi ces textes figurent la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007) et la Convention n°169 de l’Organisation internationale du travail (OIT), bien que cette dernière n’ait pas encore été ratifiée par Kinshasa.

Alors que la RDC entre dans une nouvelle phase politique avec la formation du gouvernement d’union nationale, la question de l’inclusion des peuples autochtones pygmées se pose comme un véritable test. Cela permettra d’évaluer la volonté réelle du gouvernement de construire une République plus équitable et véritablement représentative de toutes ses composantes. L’enjeu est double : corriger une injustice historique profondément enracinée et ouvrir la voie à une gouvernance inclusive.

Dans cette vision, chaque citoyen, quelle que soit son origine ou son mode de vie, aura la possibilité de contribuer activement à l’édification de l’avenir de la nation congolaise. L’appel lancé par les peuples pygmées ne se limite pas à obtenir des postes au sein du gouvernement. Il vise fondamentalement à obtenir la reconnaissance pleine et entière de leur humanité, de leur dignité intrinsèque et de leur contribution irremplaçable à l’identité et au développement de la RDC .