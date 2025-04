Trois citoyens américains, impliqués dans la tentative de coup d’État survenue en République démocratique du Congo (RDC) en mai 2024, ont été transférés vers les États-Unis. Ils devront y purger leur peine de prison à vie, initialement une condamnation à mort commuée par le président congolais Félix Tshisekedi. Le département d’État américain a confirmé ce rapatriement mardi, assurant que les trois hommes sont désormais sous la responsabilité des autorités américaines.

Rapatriement après condamnation en RDC

Marcel Malanga, âgé de 21 ans, Tyler Thompson Jr., également âgé de 21 ans, et Benjamin Reuben Zalman-Polun, âgé de 36 ans, sont les trois Américains concernés par ce transfert. Ces individus faisaient partie d’un groupe armé qui a mené des attaques le 19 mai 2024. Le groupe a ciblé la résidence du président de l’Assemblée nationale, Vital Kamerhe, puis le palais de la Nation à Kinshasa. Ils ont diffusé en direct des images de leurs actions, proclamant la fin du régime en place.

Marcel Malanga est le fils de Christian Malanga, un opposant congolais identifié comme le chef présumé de cette tentative de putsch. Selon les déclarations de Marcel, son père l’aurait contraint à prendre part à ces événements. Tyler Thompson, un ami de Malanga, avait quitté l’Utah en pensant qu’il partait pour des vacances, d’après sa famille. Quant à Benjamin Reuben Zalman-Polun, il aurait eu des liens avec Christian Malanga par le biais d’une entreprise d’extraction d’or.

Tammy Bruce, porte-parole du département d’État, a souligné la ferme condamnation de ces attaques par les États-Unis. Elle a également insisté sur l’importance d’un traitement « humain et équitable » pour leurs ressortissants. Ce rapatriement survient dans un contexte diplomatique spécifique. La RDC et les États-Unis mènent des discussions concernant un accord sur les minerais et la coopération sécuritaire face aux conflits qui sévissent dans l’est du pays.

Contexte diplomatique et réactions

Cette affaire met en lumière les relations complexes entre la RDC et les États-Unis. Les négociations en cours sur les ressources minérales et la sécurité régionale ajoutent une dimension délicate à ce rapatriement. L’attention se porte désormais sur la manière dont cette situation pourrait influencer les discussions bilatérales futures.

Le département d’État a clairement exprimé sa position sur les événements du 19 mai. « Les États-Unis condamnent fermement ces attaques », a déclaré Tammy Bruce, soulignant la gravité des actions entreprises par les trois citoyens américains. Malgré cette condamnation, les États-Unis ont œuvré pour le transfert de leurs ressortissants afin qu’ils purgent leur peine dans leur pays d’origine. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des accords internationaux et de la volonté de Washington d’assurer un suivi de la situation de ses citoyens à l’étranger. Le traitement réservé aux trois hommes aux États-Unis sera scruté avec attention, notamment en regard des préoccupations exprimées par le département d’État concernant un traitement « humain et équitable ».