Le Bureau d’Accompagnement à la Reconversion des Militaires (BARM) a fait état d’un bilan positif de ses activités quatre ans après sa création. Sur les 2834 militaires inscrits, plus de la moitié (1743) ont déjà bénéficié d’un accompagnement personnalisé pour se réinsérer dans la vie civile, soit en créant leur propre entreprise, soit en trouvant un emploi dans le secteur privé ou public en Côte d’Ivoire.

Côte d’Ivoire : une reconversion réussie pour les anciens militaires

Le Colonel Ake-danho Stéphane, chef du BARM, s’est félicité de ces résultats : « L’objectif principal est de donner la possibilité aux militaires en fin de carrière de retourner à la vie civile avec moins de pression, et je pense que nous sommes en bonne voie ». Il a souligné le caractère volontaire de cette démarche : tout militaire ayant quitté l’institution dispose de deux ans pour solliciter l’aide du BARM.

Pour faciliter la transition, les anciens militaires bénéficient d’un pécule d’incitation de 15 millions de FCFA. Toutefois, face aux réalités du terrain, le BARM a mis en place un dispositif complémentaire d’accompagnement, notamment l’octroi de prêts pour les projets d’auto-emploi.

Une reconversion aux enjeux multiples

Selon le Commissaire Colonel Bouadi Jérôme Ehonia, conseiller technique au Conseil national de la sécurité, la reconversion des militaires répond à des enjeux majeurs pour :

favoriser l’insertion professionnelle et contribuer au développement économique; l’État: assurer une transition en douceur pour les anciens militaires.

Comme le stipule l’article 1er du Code de la Fonction militaire, « ce statut offre à ceux qui quittent l’état militaire, les moyens d’un retour à une activité professionnelle dans la vie civile ».

Le succès du programme de reconversion repose en grande partie sur le partenariat entre la Côte d’Ivoire et l’Agence Française de Développement (AFD). Grâce à une convention signée en 2019, 1250 anciens militaires bénéficient d’un accompagnement personnalisé vers le salariat ou l’entreprenariat.

En conclusion, le BARM joue un rôle essentiel dans la réinsertion professionnelle des anciens militaires en Côte d’Ivoire. Grâce à un accompagnement sur mesure et un soutien financier, de plus en plus d’entre eux parviennent à se construire un nouvel avenir.