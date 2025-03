Deux grandes figures de la musique africaine, Alpha Blondy et Koffi Olomidé ont réuni le reggae et la rumba pour signer un featuring historique. « Je ne suis pas fâché », c’est le titre du son.

Un duo légendaire : Alpha Blondy et Koffi Olomidé offrent un chef-d’œuvre musical

C’est Koffi Olomidé qui donne en premier le ton : « L’hymne à la joie. Le chant de la bonne humeur. L’hymne à l’amour. Alpha et le Grand Mopao… » Des paroles qui résonnent comme un pacte d’amitié entre deux icônes de la musique africaine. « Je ne suis pas fâché. Non, je ne me fâche plus », va lancer Alpha Blondy dès les premières notes.

Un featuring inédit qui est un véritable message de paix et d’unité entre les peuples africains. Alpha Blondy et Koffi Olomidé unissent leurs univers artistiques pour un morceau exceptionnel mêlant reggae et rumba, un style hybride baptisé « Rumbareggae » par Alpha Blondy lui-même. Depuis samedi sur ses réseaux sociaux, l’artiste a officiellement annoncé la sortie de ce titre tant attendu. « Je ne suis pas fâché » est disponible depuis dimanche minuit sur toutes les plateformes, et le clip est dévoilé ce lundi 31 mars. « C’est mon cadeau de fin de Ramadan », aurait même confié le légendaire chanteur de reggae.

Ce duo marque également la fin d’un différend qui opposait les deux artistes depuis près de deux ans. Les grands esprits savent se retrouver, et c’est ce qu’ils ont prouvé en 2024, lorsque Koffi Olomidé a invité Alpha Blondy à le rejoindre sur scène lors de son concert au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan. Réconciliés, les deux légendes africaines célèbrent aujourd’hui leur fraternité à travers la musique et une complicité évidente.