La chanteuse de RnB Orphée Wemba a annoncé dans un message adressé à Abidjanshow jeudi 20 mars 2025, la sortie sur toutes ses plateformes de streaming de sa nouvelle chanson « Règne d’Amour ».

RnB & héritage : comment Orphée Wemba fusionne modernité et tradition dans Règne d’Amour

« Ravie de vous présenter mon nouvel enfant, Règne d’Amour, sorti cette nuit sur toutes les plateformes de streaming !« , a annoncé la chanteuse. La nouvelle chanson, d’une durée d’environ cinq minutes, est une véritable pépite mélodique où l’artiste se livre avec une intensité vocale remarquable. Sa voix pure et chargée d’émotion transporte immédiatement l’auditeur. Un travail de longue haleine, puisqu’il lui a fallu un an et demi de préparation. « J’ai mis mon âme et mes tripes sur ce morceau », confie-t-elle.

Après Ma Scène, son premier single sorti en juin 2024, Orphée Wemba revient avec encore plus de passion et d’émotion. Aujourd’hui, elle se dévoile plus “amoureuse” que jamais, non seulement de la scène musicale, mais aussi de son métier. Avec son style unique, fusionnant les influences du RnB et de la pop, et sa voix puissante, Orphée Wemba est en train de se forger un univers musical bien à elle.

Orphée Wemba, fille de Papa Wemba, affirme son identité musicale avec Règne d’Amour

Fille cadette du légendaire Papa Wemba, icône de la rumba congolaise, Orphée Wemba Shungu a grandi en banlieue parisienne. Mais malgré son ancrage en Europe, elle n’a jamais rompu avec ses racines africaines.

Ses premiers pas sur scène remontent à son enfance : à seulement six ans, elle accompagnait déjà son père lors de son concert à l’Olympia. Aujourd’hui, avec Règne d’Amour, elle affirme sa propre identité musicale tout en rendant hommage à son illustre ascendance. Ce nouveau single marque une étape importante dans la carrière d’Orphée Wemba, confirmant son statut de voix montante du RnB francophone.