Ce lundi 30 septembre, Alassane Ouattara a dirigé une réunion stratégique avec des cadre du parti RHDP. A l’issue de cette séance qui a duré plus de heures d’horloge, plusieurs points sont à retenir.

Alassane Ouattara, président du RHDP, a échangé avec les coordonnateurs principaux, les coordonnateurs associés, les ministres coordonnateurs adjoints ainsi que les ministres-gouverneurs coordonnateurs adjoints. la réunion a porté sur la vie du parti et des stratégie à mettre en œuvre pour mobiliser les militants en vue de la prochaine élection présidentielle. Les grandes discutions ont été tenues hors caméras et micros, mais on a pu avoir une idée sur les sujets abordés.

Dans son intervention, le président du RHDP a félicité la direction du Parti pour la bonne progression du programme de restructuration, visant à rapprocher le RHDP des préoccupations des citoyens. Il a également souligné le bon fonctionnement des instances du Parti, bien que des difficultés aient été relevées dans l’exécution des programmes et la coordination à la base.

Alassane Ouattara a adressé ses mots de félicitations aux 47 nouveaux coordonnateurs régionaux, rappelant leur rôle clé dans la gestion décentralisée, la mobilisation des ressources et la cohésion régionale. Le Président les a encouragés à accélérer l’enrôlement des militants. Par ailleurs, il a recommandé aux responsales locaux d’ « identifier des sources de financement local pour assurer une autonomie de fonctionnement à la Coordination ».

Quant au président du Directoire, il a exprimé sa gratitude au Président Alassane Ouattara pour sa sollicitude et sa présence à la réunion avec les Coordonnateurs principaux. Il a rappelé que la mission des 47 coordonnateurs régionaux est de coordonner les activités du RHDP dans 350 départements politiques et 924 zones. Cette réforme vise à renforcer la participation des militants de base et à consolider l’ancrage du Parti. Gilbert Koné Kafana a également présenté un état des lieux des coordinations régionales et des programmes en cours, notant que 1.140.021 militants sont inscrits dans la base E-militant, avec un objectif de 1.200.000 primo-votants à enregistrer pour la révision de la liste électorale.