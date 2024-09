Le président Alassane Ouattara va présider une importante réunion du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) ce lundi. La séance est prévue à 17 heures et concerne uniquement certains hauts cadres du parti présidentiel.

Les personnalités invitées à cette réunion sont les coordonnateurs principaux, les coordonnateurs associés, les ministres coordonnateurs adjoints ainsi que les ministres-gouverneurs coordonnateurs adjoints. Selon un communiqué signé par Gilbert Koné Kafana, président du directoire du RHDP, l’ordre du jour n’a pas été précisé. Il est toutefois indiqué qu’il s’agira d’une réunion portant sur la « vie du parti« . Les participants sont attendus à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire dès 16 heures.

Alors que l’élection présidentielle approche à grands pas, Alassane Ouattara semble vouloir enclencher une réorganisation stratégique de son état-major politique. Bien que la question de sa propre candidature demeure encore floue, le chef de l’État doit s’assurer que le parti présidentiel fonctionne sans faille. La moindre faiblesse pourrait en effet être exploitée par l’opposition dans un contexte politique de plus en plus tendu.

Cette réunion s’annonce donc cruciale pour la remobilisation des militants et sympathisants du RHDP, lesquels doivent être prêts à faire face aux enjeux de la prochaine échéance électorale. Alassane Ouattara devrait insister sur l’importance de l’unité au sein du parti, de la discipline dans les rangs et de la préparation active pour la campagne à venir, quel que soit le candidat désigné. La question des alliances internes pourrait également être évoquée, afin d’assurer une base solide et unanime au sein de la mouvance présidentielle.