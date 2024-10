Le suspense est enfin levé ! C’est l’Espagnol Rodri, le roc du milieu de terrain de Manchester City, qui a remporté le prestigieux Ballon d’Or 2024. Une récompense amplement méritée au vu de ses performances exceptionnelles tout au long de la saison.

Le classement complet du Ballon d’Or 2024 avec le sacre de Rodri

Les jurés ont ainsi salué le rôle déterminant de Rodri dans le triplé historique de Manchester City : Premier League, Ligue des Champions et FA Cup. Sa vision du jeu, sa capacité à récupérer les ballons et à lancer les attaques en ont fait de lui, l’un des joueurs les plus influents de ces dernières années.

Le top 30 des nominés

1) Rodri (Manchester City)

2) Vinicius Jr (Real Madrid)

3) Jude Bellingham (Real Madrid)

4) Dani Carvajal (Real Madrid)

5) Erling Haaland (Manchester City)

6) Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

7) Lautaro Martinez (Inter Milan)

8) Lamine Yamal (FC Barcelone)

9) Toni Kroos (Real Madrid)

10) Harry Kane (Bayern Munich)

11) Phil Foden (Manchester City)

12) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

13) Dani Olmo (RB Leipzig / FC Barcelone)

14) Ademola Lookman (Atalanta Bergame)

15) Nico Williams (Athletic Bilbao)

16) Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

17) Federico Valverde (Real Madrid)

18) Emiliano Martinez (Aston Villa)

19) Martin Ödegaard (Arsenal)

20) Hakan Çalhanoglu (Inter Milan)

21) Bukayo Saka (Arsenal)

22) Antonio Rüdiger (Real Madrid)

23) Ruben Dias (Manchester City)

24) William Saliba (Arsenal)

25) Cole Palmer (Manchester City / Chelsea)

26) Declan Rice (Arsenal)

27) Vitinha (Paris-SG)

28) Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

29) Mats Hummels (Borussia Dortmund)

29) Artem Dovbyk (SK Dnipro-1 / Gérone / AS Rome)