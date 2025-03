Le Salon du Livre Africain de Paris revient pour une quatrième édition du 14 au 16 mars 2025. Cet événement littéraire, qui se déroule au 48 rue Vieille du Temple, promet une immersion dans la richesse et la diversité des littératures africaines. Il célèbre les voix plurielles du continent à travers une programmation riche et variée.

Salon du Livre Africain de Paris 2025 : un carrefour littéraire vibrant

Le Salon du Livre Africain de Paris, initié par Erick Monjour, s’affirme comme un lieu de rencontre essentiel pour les acteurs du monde littéraire africain. Il réunit auteurs, éditeurs, libraires, et lecteurs passionnés autour d’un programme riche et ambitieux. Le salon a évolué, il passe d’un simple rendez-vous littéraire à un espace de dialogue interculturel. Les échanges et débats permettent de construire une vision contemporaine de la littérature africaine. « Notre ambition est de faire de ce salon un véritable carrefour des littératures africaines, où se rencontrent des voix de tout le continent », souligne Erick Monjour.

La journée du vendredi 14 mars est dédiée aux professionnels du livre. Des conférences et ateliers abordent des sujets clés comme la visibilité numérique du livre africain et les réseaux littéraires. Alice Croizet Hocquet de You Scribe intervient sur la découvrabilité numérique. Le réseau Ramali, qui regroupe des salons africains, met en lumière les dynamiques collectives.

Hommages et célébrations littéraires

Le salon du Livre Africain de Paris met à l’honneur le Cameroun et le Brésil, pays invités de cette édition. Des hommages sont rendus à des figures littéraires et intellectuelles marquantes. Frantz Fanon, dont on célèbre le centenaire, est au cœur d’une conférence le samedi 15 mars. Jean Yves Bertogal, Claudia Piétri et Eugène Ebodé participent à cet hommage. Eugène Ebodé, auteur de Brûlant était le regard de Picasso, est un acteur majeur du salon.

Le Grand Prix littéraire d’Afrique est remis le samedi 15 mars. Cette distinction, anciennement sous l’égide de l’ADELF, a récompensé des auteurs comme Aminata Sow Fall et Alain Mabanckou. Cette année, Felwine Sarr, Véronique Tadjo et Djaïli Amadou Amal figurent parmi les nommés. Le Prix du Beau Livre Africain, décerné par la Maison de l’Afrique, valorise les ouvrages sur l’art et la culture africaine.

Voix féminines et innovations littéraires

Le salon du Livre Africain de Paris donne une place importante aux femmes écrivaines contemporaines. Djaili Amadou Amal, Hemley Boum, Véronique Tadjo et Michèle Rakotoson partagent leurs expériences. « La parole des femmes est au cœur de la littérature africaine contemporaine, et nous sommes fiers de pouvoir offrir une plateforme à ces voix essentielles », explique Aminata Diop.

Les nouvelles pratiques littéraires sont mises en avant. La bande dessinée africaine et le livre audio montrent la capacité de la littérature africaine à se réinventer. Des ateliers d’initiation à la BD et au podcast littéraire sont proposés le dimanche 16 mars.