Le 14 mars 2025, Noël Akossi Bendjo, vice-président du PDCI-RDA et coordonnateur général des activités du parti, a lancé à la Maison du PDCI-RDA à Cocody une opération de parrainage des bureaux de vote. Représentant Tidjane Thiam, parrain de l’initiative, il a souligné l’importance de ce projet pour assurer le bon déroulement des élections.

Le PDCI-RDA lance une opération de parrainage pour sécuriser les bureaux de vote

Ces parrains auront pour mission d’appuyer les présidents des comités de base en charge des bureaux de vote. Noël Akossi Bendjo a exhorté les cadres du parti à s’engager activement dans cette démarche.

Le député Jean Michel Amankou, responsable du projet, a précisé que l’objectif est de mobiliser massivement les cadres du parti pour garantir la victoire du PDCI-RDA à l’élection présidentielle d’octobre 2025. Il a insisté sur l’importance de fournir aux parrains et marraines des outils d’assistance-conseil, ainsi qu’un encadrement technique et psychologique pour soutenir le personnel politique impliqué dans les opérations électorales.

À cet effet, des comités techniques ont été mis en place pour assurer la formation, le suivi et l’évaluation des parrains et marraines, sous l’autorité des Hauts Représentants du parti. Le comité de pilotage s’est fixé un objectif de 2 500 parrains et marraines, répartis selon leurs lieux de vote.

À ce jour, 200 parrains et marraines ont déjà été recrutés pour accompagner le processus électoral en faveur du PDCI-RDA et de son candidat, Cheick Tidjane Thiam. Le porte-parole des parrains, Dr Antoine Amian, a affirmé que c’est par la solidarité et l’unité qu’ils réussiront à bâtir « une Côte d’Ivoire nouvelle, tournée vers le progrès et le bien-être de tous ».

Enfin, le Secrétaire exécutif en chef et vice-président du parti, Dr Emmou Sylvestre, a salué cette initiative, estimant qu’elle jouera un rôle clé dans la victoire du PDCI-RDA en 2025.