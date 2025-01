Le 5 janvier 2025, le Bureau Exécutif National du Bloc Républicain a annoncé la suspension de Samou Seïdou Adambi. Cette décision fait suite à une réunion extraordinaire présidée par Abdoulaye Bio Tchané. M. Adambi, Vice-Président chargé des Relations Extérieures, a été accusé de comportements contraires aux valeurs du parti, perturbant son fonctionnement interne.

Les motifs de la suspension de Samou Seïdou Adambi

Samou Seïdou Adambi a été accusé d’avoir perturbé le fonctionnement des organes statutaires du Bloc Républicain. Les actes reprochés surviennent à un moment crucial, près des échéances électorales de 2026. « Ces comportements vont à l’encontre des principes du parti », a déclaré Abdoulaye Bio Tchané. Le Bureau Exécutif National a réagi en adoptant des mesures conservatoires strictes contre lui.

Parmi les sanctions, on note un blâme officiel et la suspension de toutes ses fonctions dirigeantes. Ces mesures visent à préserver l’intégrité et le bon fonctionnement du parti. Le Bloc Républicain a réitéré son engagement envers les réformes politiques. Ces réformes sont essentielles pour renforcer le système partisan au Bénin depuis 2016.

Le parti a appelé à la discipline de ses membres, surtout en prélude aux élections générales et présidentielles. « Nous devons tous nous unir pour soutenir les efforts du gouvernement », a souligné le BEN. Les militants sont encouragés à contribuer activement au développement de la nation sous la conduite du Président Patrice Talon.

Parcours politique de Samou Seïdou Adambi

Samou Seïdou Adambi est une figure politique notable au Bénin, ayant occupé plusieurs postes importants. Il a été maire de Parakou, député à l’Assemblée nationale et ministre de l’Eau et des Mines. Ces rôles lui ont permis de jouer un rôle clé dans le développement du pays. Cependant, ses actions récentes ont suscité des controverses au sein du Bloc Républicain.

La suspension de M. Adambi illustre les conséquences de la non-conformité aux règles internes du parti. « Nous devons rester fidèles à nos principes fondateurs », a rappelé le président du BEN. Cette décision marque une étape importante dans le maintien de l’ordre et de la discipline au sein du Bloc Républicain. Le parti continue de promouvoir les réformes politiques initiées pour un avenir meilleur au Bénin.

Les membres du parti sont invités à respecter strictement les directives établies par le BEN. Ce rappel à l’ordre vise à assurer la cohésion et la stabilité du parti face aux défis électoraux à venir.