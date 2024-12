Sandia Chouchou, s’est récemment confiée à Serge Defalet dans son émission ‘’Faha Faha’’. À l’occasion d’un entretien, elle a révélé la véritable nature des relations qui la liaient à DJ Arafat, la légende du coupé-décalé tragiquement disparue en 2019.

Sandia Chouchou révèle sa relation avec DJ Arafat : frère et sœur avant tout

D’après Sandia Chouchou, bien que DJ Arafat ait été connu pour son charme et son attirance pour les femmes, leur relation était purement fraternelle : « C’étaient des relations de grand frère à petite sœur, rien de plus. », a notifié la chanteuse. Elle a expliqué que, même si physiquement elle correspondait au type de femmes que le Yôrôbô appréciait, cela ne signifiait pas qu’il la voyait sous un autre jour.

« Oui, je peux être dans le type, mais pas dans le genre. Il peut ne pas me voir comme il voit les autres filles, ça peut arriver. Oui, il y a type et puis il y a genre. Tu peux voir une belle femme, mais son genre ne te plaît pas, sa manière d’être ne te plaît pas, son odeur ne te plaît pas. », a-t-elle ajouté.

Sandia Chouchou a également souligné les deux facettes de DJ Arafat : « Il y a l’Arafat du showbiz et l’Arafat de la vraie vie. Moi, j’ai connu les deux personnages. » Dans la vraie vie, loin des projecteurs et des médias, DJ Arafat était, selon elle, un grand frère protecteur et très attentionné. Elle a ajouté qu’il n’hésitait pas à soutenir ses proches quand ils en avaient besoin : « Il était très gentil et toujours prêt à aider. »