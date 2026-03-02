© Secrétariat général de l'ONU : comment Macky Sall a contourné Sonko et Faye

L’ancien président sénégalais Macky Sall est officiellement candidat au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU). Comment a-t-il pu faire matérialiser sa candidature sans le soutien de son pays ? Le silence de Bassirou Diomaye Faye et d’Ousmane Sonko sur la question en dit long sur leur réticence.

ONU : Macky Sall candidat au poste de secrétaire général

Macky Sall est candidat au poste de secrétaire général de l’ONU, mais sans le soutien officiel de son pays. En grâce avec le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, l’ancien président a tenté en vain d’obtenir leur soutien. Après plusieurs jours de tergiversations, il a finalement décidé de se tourner vers un autre pays. Ainsi, la candidature de Macky Sall est portée par le Burundi. C’est une carte de dernier recours qu’il a jouée face à la réticence des autorités sénégalaises qui lui en veulent visiblement pour « la dette cachée ».

Le président burundais Évariste Ndayishimiye, premier soutien de Macky Sall, fait déjà un travail de fourmi pour créer l’unanimité autour de cette candidature spéciale. Plusieurs autres pays africains seraient favorables à la candidature de l’ancien président sénégalais. Mais il en faut plus pour remporter la victoire finale. Selon plusieurs sources, le système de « rotation géographique informelle » ne serait pas favorable actuellement aux candidats africains.

À travers cette candidature, c’est toute l’Afrique qui se présente devant la communauté internationale, forte de son dynamisme, de sa jeunesse et de son ambition pour un monde plus équilibré, plus solidaire et plus stable. Jamais une telle opportunité ne s’est présentée avec une telle clarté. Jamais l’Afrique, grâce à un homme d’une telle stature exceptionnelle, n’a été aussi prête à assumer un rôle central dans la résurrection du multilatéralisme au XXIe siècle. Jean-Paul Carteron

Macky Sall aura à affronter, entre autres candidats, l’ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet Jeria. Elle est soutenue par son pays, le Chili, le Brésil et le Mexique. L’Argentin Rafael Mariano Grossi est aussi dans les starting-blocks. Sa candidature est formellement portée par l’Argentine.

Quid du rôle du Secrétaire général de l’ONU ?

Considéré comme le plus haut fonctionnaire de l’Organisation des Nations unies (ONU), le secrétaire général est chargé de porter officiellement la voix de l’Organisation. Sa mission implique diplomatie active, consultations avec les dirigeants, présence sur le terrain et coordination des systèmes onusiens. Le/la secrétaire général(e) joue aussi un rôle clé de médiation pour prévenir ou apaiser les conflits. Il/elle rend compte chaque année de l’action de l’Organisation et fixe des priorités, en adaptant sa mission au contexte de son mandat.