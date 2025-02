Au Sénégal, la scène politique vient de connaître un nouveau développement majeur. En effet, plus de 70 partis politiques se sont unis pour former un nouveau front d’opposition, baptisé « Front pour la défense de la démocratie et de la République ». Cette coalition a été lancée le dimanche 9 février dernier.

L’opposition sénégalaise unie face au Pastef avec la naissance d’un nouveau front

Plusieurs partis politiques ont décidé de réunir leur force pour mieux faire face au parti au pouvoir, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) à travers le « Front pour la défense de la démocratie et de la République ». Parmi les formations ayant rejoint ce nouveau front, on retrouve des partis politiques historiques comme l’Alliance pour la République (APR), le Parti socialiste, et des partis plus récents comme Alternative pour une relève citoyenne d’Anta Babacar Ngom.

Avec à sa tête, l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall, ce front qui regroupe actuellement 76 partis politiques, a pour objectif de faire face à ce que l’opposition considère comme une « hégémonie » du parti au pouvoir, le Pastef. En effet, les membres de ce nouveau front dénoncent les « politiques néfastes » du gouvernement et souhaitent peser davantage dans le débat politique.

Ce rassemblement de l’opposition vise également à obtenir une plus grande représentativité au Parlement et à coordonner les actions des différents partis pour faire face aux enjeux auxquels le pays est confronté.

Des absents notables

Il est à noter que certains partis politiques importants, tels que le Parti démocratique sénégalais de Karim Wade et la formation de l’ex-Premier ministre Amadou Ba, n’ont pas encore officiellement rejoint ce nouveau front. Cependant, les portes restent ouvertes à de nouvelles adhésions.

La création de ce nouveau front de l’opposition marque une nouvelle étape dans la vie politique sénégalaise. Ce rassemblement pourrait renforcer l’opposition et lui permettre de peser davantage dans le débat public. Cependant, le front devra faire face à de nombreux défis, notamment celui de maintenir l’unité de ses membres et de définir une stratégie commune.