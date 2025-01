Dans une démarche visant à soutenir les producteurs locaux et à réguler le marché, le gouvernement sénégalais a décidé de suspendre les importations d’oignons à compter du 25 janvier 2025. Cette mesure, annoncée par l’Agence de Régulation des Marchés (ARM), vise à favoriser l’écoulement de la production nationale.

Le gouvernement sénégalais privilégie la production locale en gelant les importations d’oignons

Selon l’ARM, les prévisions de récolte pour le mois de février sont encourageantes, laissant entrevoir une production suffisante pour répondre aux besoins du marché. Cette décision des autorités du Sénégal s’inscrit dans le cadre d’une politique plus globale visant à promouvoir l’agriculture locale et à réduire la dépendance aux importations.

Cette mesure est saluée par les producteurs d’oignons sénégalais qui voient en elle une opportunité de valoriser leur production et d’améliorer leurs revenus. Les années précédentes, les importations massives d’oignons avaient souvent entraîné une baisse des prix à la production, pénalisant ainsi les producteurs locaux.

En favorisant la production locale, le Sénégal vise à renforcer sa souveraineté alimentaire et à réduire sa vulnérabilité aux fluctuations des prix sur les marchés internationaux. Cette politique s’inscrit dans une dynamique plus large de soutien à l’agriculture familiale et de développement des filières locales.