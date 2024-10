À quelques jours des élections législatives anticipées, l’Alliance Pour la République (APR) de Macky Sall perd des soutiens au profit de Pastef, le parti d’Ousmane Sonko. Un grand nombre de partisans de l’ancien président de la République a rejoint ce nouveau parti au pouvoir, provoquant une crise au sein de l’APR.

Sénégal : vague de démissions au sein de l’APR de Macky Sall

Alors que l’APR tente de renforcer ses rangs pour affronter son nouvel adversaire, plusieurs de ses membres ont préféré quitter le parti. Tête de liste de la coalition Takku Wallu Sénégal, Macky Sall semble avoir du mal à retenir les membres de son propre camp. Dans un communiqué, l’APR a dénoncé cette vague de démissions, accusant Pastef de pratiquer un « débauchage massif » pour affaiblir l’APR avant les législatives.

L’APR affirme que Pastef mène une stratégie de démobilisation de ses militants et a lancé « une vaste campagne de débauchage de responsables et élus » de l’Alliance. Cette campagne vise à attirer des figures influentes de l’APR dans le but de renforcer les rangs de Pastef et de déstabiliser la coalition de Macky Sall.

Face à cette situation, l’APR appelle ses militants à faire preuve de loyauté et de résistance face aux manœuvres de Pastef. Consciente de l’enjeu majeur que représentent ces élections, les responsables de l’APR insistent sur la nécessité de rester unis et solidaires pour espérer faire face aux défis politiques actuels.