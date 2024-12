Au Sénégal, le président, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé une décision majeure visant à réécrire l’histoire du pays à travers ses rues et ses lieux publics. Lors du conseil des ministres dernier, il a appelé à un vaste programme de renommage des rues, avenues et boulevards, afin d’honorer les figures historiques et les événements marquants de la nation sénégalaise.

Vers un renommage des rues et mise en valeur du patrimoine sénégalais par Bassirou Diomaye Faye

Selon le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, il s’agit d’une initiative qui s’inscrit dans une volonté de renforcer l’identité nationale et de valoriser le patrimoine culturel du Sénégal. En remplaçant les noms d’origine coloniale par ceux de personnalités et d’événements liés à l’histoire du pays, le gouvernement souhaite rendre hommage aux héros nationaux et encourager la jeunesse à s’approprier son histoire.

Pour mener à bien ce projet ambitieux, Diomaye Faye a chargé le Premier ministre, le ministre des Collectivités territoriales, le ministre de la Culture et le secrétaire d’État chargé du patrimoine historique de travailler en étroite collaboration avec les collectivités locales. Ces dernières seront en première ligne pour proposer de nouveaux noms et mettre en œuvre les décisions prises au niveau central.

Le renommage des rues est une étape importante, mais il ne s’agit pas seulement d’un acte symbolique. Le chef de l’État a également souligné l’importance de vulgariser l’histoire du Sénégal et de réécrire les manuels scolaires pour qu’ils reflètent mieux la réalité du pays. Il a ainsi appelé à la création d’un Conseil national de la mémoire et de la gestion du patrimoine historique, chargé de prendre en compte les actions en matière de préservation du patrimoine et de transmission de la mémoire collective.

La préservation du patrimoine historique est considérée comme un levier de développement économique, social et culturel. La valorisation de son histoire pourrait permettre au Sénégal d’attirer davantage de touristes, renforcer le sentiment d’identité nationale et favoriser le développement des industries culturelles et créatives.