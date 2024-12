Au Sénégal, le gouvernement vient de franchir un nouveau pas dans sa réforme institutionnelle. En conseil des ministres de mercredi dernier, il a été décidé de supprimer définitivement le Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) et le Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Le HCCT et le CESE définitivement supprimés, des économies pour l’éducation au Sénégal

La suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil économique, social et environnemental (CESE) avait déjà été évoquée par le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye. Et cela faisait partie de l’une des choses qui ont milité à la dissolution de l’Assemblée nationale, 14ᵉ législature. Ainsi, ces deux institutions qui avaient vu leurs présidents démis de leurs fonctions il y a quelque temps vont désormais disparaître du paysage institutionnel sénégalais. Malgré les demandes de certains membres de reprendre leurs activités, le gouvernement a opté pour une suppression pure et simple.

La décision de supprimer ces deux conseils est motivée par des raisons économiques. Selon le gouvernement, cette mesure permettra de réaliser des économies estimées à près de 77 milliards de francs CFA sur cinq ans (7,5 milliards par an pour le HCCT et 7,8 milliards par an pour le CESE). Ces fonds seront réaffectés au secteur de l’éducation, notamment pour renforcer les effectifs enseignants.

À noter qu’après cette adoption du projet de loi visant à abroger les textes fondateurs du HCCT et du CESE en conseil des ministres, l’étape suivante sera la soumission du document à l’Assemblée nationale pour adoption. Une fois voté, il mettra fin à l’existence de ces deux institutions.