Le Sénégal a établi le projet du budget d’Etat de l’année 2025. Ce dernier s’élève à 6 395 milliards de FCFA. Ce budget, prévu pour 2025, est inférieur à celui de 2024. Il enregistre une baisse de 608,6 milliards de francs CFA, soit un pourcentage de 8,68 %.

Que prévoit le gouvernement sénégalais à propos des recettes ?

En ce qui concerne les recettes budgétaires, le gouvernement sénégalais a prévu un montant de 4 359,6 milliards FCFA de recettes fiscales. Cela représente une augmentation de près de 180 milliards FCFA, soit 4,3 %. Les dons globaux sont évalués à 200 milliards FCFA, tandis que les dons budgétaires sont projetés à 45 milliards FCFA.

Par ailleurs, les ressources destinées au service de la dette sont projetées à 932,1 milliards FCFA, contre 578,3 milliards dans la loi de finances initiale (LFI) 2024, soit une hausse de 354 milliards FCFA. Concernant les performances macroéconomiques, la croissance est projetée à 8,8 %. Les dépenses de personnel sont estimées à 1 485,5 milliards FCFA, contre 1 442,5 milliards dans la LFI 2024.

En outre, une enveloppe de 1 377 milliards sera allouée au secteur de l’éducation et de la formation professionnelle dans le budget 2025. Cela vise à disposer de ressources humaines de qualité, capables d’apporter les changements attendus et de s’insérer dans le marché du travail.

Pour renforcer la productivité de l’agriculture, développer les chaînes de valeur et les filières motrices de croissance, notamment agropastorales et halieutiques, et valoriser les productions locales afin d’assurer l’émergence d’industries locales de transformation capables de satisfaire les besoins du marché local et de conquérir des parts de marché à l’extérieur, une enveloppe de 1 070 milliards de francs CFA sera allouée pour l’année 2025.

En revanche, les dépenses à caractère social recevront une enveloppe de 1 885 milliards de francs CFA, soit 34,5 % du budget général hors charges de la dette. Cela contribuera au renforcement de la couverture sanitaire universelle, à la correction des disparités territoriales, ainsi qu’à la prise en charge des subventions pour l’énergie, l’agriculture, et la sécurité des personnes et des biens. Ce montant connaît une légère augmentation par rapport à celui de 2024 (1 844 milliards de francs CFA).