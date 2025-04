Au Sénégal, le mythique stade Léopold Sédar Senghor de Dakar a inauguré une nouvelle phase de son existence. Rénové et désormais multifonctionnel, l’enceinte a été officiellement remise à la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture , Madame Khady Diène Gaye, ce lundi 14 avril 2025. Cette transformation promet de dynamiser le paysage sportif sénégalais et d’offrir des opportunités accrues pour diverses disciplines.

Le stade Léopold Sédar Senghor modernisé pour divers sports



La cérémonie de réception a été animée par le collectif « Allez Casa », dont le président, Djibril Guèye, a exprimé sa satisfaction. Il a souligné l’importance de cette infrastructure pour le développement du sport dans le pays. « Notre présence est due à l’invitation du ministre des sports sénégalais pour la réception du stade Léopold Sédar Senghor », a déclaré Djibril Guèye, reconnaissant l’importance de l’événement. Il a ajouté : « En tant que président d’Allez Casa, si nous sommes conviés à une manifestation aussi importante que l’ouverture du stade Léopold Sédar Senghor, nous ne pouvons que nous en féliciter et profiter de l’occasion pour remercier l’État du Sénégal ».

Djibril Guèye a insisté sur la nécessité d’avoir davantage d’infrastructures sportives à travers dAKAR . Il estime que cela permettra de délocaliser les matchs de l’équipe nationale et de rapprocher les joueurs de leurs supporters. « Un pays de foot comme le Sénégal a toujours besoin d’avoir des infrastructures de ce genre un peu partout dans le pays », a-t-il affirmé. Il a précisé que des régions comme le nord, Saint-Louis, Ziguinchor et le centre du pays ont besoin de telles installations. Cette vision permettra une meilleure identification de la population avec l’équipe nationale.

Le journaliste sportif sénégalais Malang Sané, également présent, a partagé son point de vue sur la rénovation du stade. Il a rappelé l’importance historique de cette infrastructure pour le sport sénégalais. « Celui qui parle du stade de Léopold Sédar Senghor, c’est le premier stade sénégalais aujourd’hui en termes de vieillesse, en termes aujourd’hui d’histoire », a-t-il témoigné. Il a souligné que de nombreux athlètes sénégalais ont marqué l’histoire dans ce stade.

Vers une rentabilité accrue et la préparation des JOJ 2026



Malang Sané a mis en lumière la particularité de ce stade rénové, qui est le seul au Sénégal à posséder une piste d’athlétisme. Cette caractéristique est cruciale alors que le Sénégal se prépare activement pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026. « C’est le seul stade aujourd’hui au Sénégal qui a une piste athlétique », a-t-il fait remarquer. Il a ajouté : « Et nous savons tous que le Sénégal est en train de préparer aujourd’hui les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026. Donc pour moi, cette infrastructure, l’avoir aujourd’hui, c’est une grande chose ».

L’aspect multifonctionnel du stade est également un atout majeur pour sa rentabilité. Malang Sané a expliqué qu’un stade dédié uniquement au football est souvent sous-utilisé en dehors des matchs de l’équipe nationale. « Si tu construis un stade pour le football seulement, l’équipe nationale du Sénégal joue deux mois par deux mois.

Après les autres deux mois, le stade ne sera pas utilisé », a-t-il analysé. L’intégration d’autres disciplines sportives comme le judo et l’athlétisme permettra une utilisation plus fréquente et une meilleure rentabilité de l’infrastructure. Il a conclu en soulignant que cette approche, observée dans des pays comme le Rwanda, permet aux stades d’être de véritables acteurs du développement sportif. « Quand vous partez aujourd’hui au Rwanda, pour juste ne citer qu’eux, ils ont des stades multifonctionnels ».