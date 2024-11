La disparition et le décès de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget du Sénégal, continuent de susciter de nombreuses interrogations. Son épouse a été convoquée et entendue lundi dernier par la Division des Investigations Criminelles (DIC) dans le cadre de l’enquête ouverte sur cette affaire.

Mystère autour de la mort de Mamadou Moustapha Ba : son épouse entendue par la DIC au Sénégal

Les circonstances entourant le décès de l’ancien ministre sénégalais sont troubles. Retrouvé mort à Paris alors qu’il devait se rendre à Londres, Moustapha Ba a laissé derrière lui de nombreuses énigmes. Selon les informations, l’état de santé de l’ancien ministre des Finances et du budget de Macky Sall, qui suivait un traitement anticoagulant, ajoute une dimension médicale à cette affaire.

Des proches ont évoqué un achat de médicaments peu de temps avant sa disparition, mais cette information n’a pas été officiellement confirmée.

Alors, l’enquête se concentre désormais sur les dernières heures de la vie de Moustapha Ba. Les enquêteurs cherchent à reconstituer sa journée et à comprendre les raisons qui l’ont conduit à Paris. L’audition de son épouse est une étape cruciale dans ce processus, car elle pourrait apporter des éléments clés pour élucider ce mystère.

L’ex-ministre était censé être à Londres à des fins pédagogiques, mais c’est à Paris qu’il a été retrouvé mort, et ceci, après plusieurs jours de recherches infructueuses.

Après le décès de l’ancien financier du Sénégal, la famille était sur le point d’organiser ses obsèques lorsque le procureur de la République a publié deux communiqués du procureur de la République publiés samedi 09 et dimanche 10 novembre. Le premier demandait l’ouverture d’une enquête pour mieux comprendre les circonstances de ce décès brutal et mystérieux survenu à Paris en France. Une décision du Parquet qui vient chambouler le programme de la famille.

« Le Procureur de la République près le Tribunal de grand instance hors classe de Dakar a été informé du décès survenu en France de monsieur Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget. Les renseignements reçus sur les circonstances du décès comportent des éléments qui justifient que les diligences soient menées en vue de déterminer les causes de la mort. Conformément aux dispositifs de l’article 66 du Code de procédure pénale, une enquête pour rechercher les causes de la mort a été ouverte et, à cet effet, une autopsie a été ordonnée », peut-on lire dans le communiqué du procureur de la République de Dakar, Ousmane Ndoye.

En ce qui concerne la seconde note du procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, elle indique que « les résultats de l’autopsie ordonnée tendant à déterminer les causes du décès du ministre Mamadou Moustapha Ba ont révélé plusieurs éléments de nature à attester que la mort n’est pas naturelle ». Ainsi, pour les besoins des investigations qui nécessitent des actes d’enquête complémentaires, les formalités liées à la procédure de levée du corps et d’inhumation sont renvoyées à une date ultérieure, a ajouté le communiqué signé par Ousmane Ndoye.

