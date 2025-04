Un vent de contestation judiciaire souffle sur le Sénégal, marquant le début d’une procédure visant à traduire l’ancien président Macky Sall devant les tribunaux. Le député Guy Marius Sagna a franchi une étape significative ce mardi en déposant à l’Assemblée nationale une proposition formelle de mise en accusation à l’encontre de l’ancien chef d’État, actuellement en résidence au Maroc.

Sénégal : Macky Sall dans la tourmente, le député Guy Marius Sagna propose sa mise en accusation

Le parlementaire fonde sa proposition sur des révélations potentiellement explosives contenues dans le rapport de certification de la Cour des comptes. Ce document officiel met en lumière des irrégularités financières graves, accusant l’ancien régime d’avoir manipulé les chiffres relatifs à la dette publique et au déficit budgétaire entre 2019 et mars 2024.

A cet effet, le député Guy Marius Sagna a introduit une proposition de mise en accusation de Macky Sall conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 101 de la Constitution du 22 janvier 2001 et à la loi n°2002-10 du 22 février 2002 modifiée portant loi organique sur la Haute Cour de justice, pour des faits susceptibles de relever de la haute trahison dans le cadre de l’exercice de ses fonctions présidentielles.

Les accusations portées par le député, si elles sont avérées, pourraient avoir des conséquences judiciaires majeures pour Macky Sall. En effet, le rapport de la Cour des comptes, s’il est jugé crédible, pourrait servir de base à une enquête approfondie et, potentiellement, à un procès. Cependant, le chemin vers une éventuelle traduction en justice de l’ancien chef d’Etat reste semé d’embûches, et de nombreuses étapes procédurales devront être franchies avant qu’une telle issue ne se concrétise.

Un contexte politique tendu

Cette initiative judiciaire intervient dans un contexte politique sénégalais marqué par des tensions persistantes et des appels à la transparence dans la gestion des affaires publiques. L’affaire pourrait raviver les débats sur la responsabilité des anciens dirigeants et sur la nécessité de lutter contre la corruption et les malversations financières.

