L’ancien président du Sénégal, Macky Sall, qui a dirigé le pays de 2012 à 2024, a rejoint le Conseil de la Fondation Mo Ibrahim, une organisation de premier plan dédiée à la promotion de la bonne gouvernance et du leadership d’excellence en Afrique. Il s’agit d’une décision, officialisée mardi 8 avril 2025 et qui marque une nouvelle étape dans la carrière de l’ancien chef d’État, dont l’expérience acquise au cours de sa décennie au pouvoir sera mise à profit au sein de cette instance influente.

La Fondation Mo Ibrahim, présidée par son fondateur éponyme, s’appuie sur un Conseil décisionnel de haut niveau, composé de personnalités marquantes issues de divers horizons : gouvernements, organisations internationales, universités et secteur privé, tant au niveau africain que mondial. Ce conseil a pour mission de définir les orientations stratégiques de la Fondation, de piloter ses initiatives et de renforcer son impact en matière de gouvernance et de développement durable sur le continent africain.

L’arrivée de Macky Sall au sein de ce conseil s’inscrit dans une logique de continuité, permettant à l’ancien président de mettre son expérience de dirigeant africain au service de la promotion des valeurs démocratiques, de la transparence, de la responsabilité et d’un leadership visionnaire. Durant plus de dix ans à la tête du Sénégal, il a initié des réformes institutionnelles majeures, impulsé des projets d’infrastructures ambitieux et joué un rôle diplomatique actif au sein de la CEDEAO et de l’Union africaine. Son profil correspond parfaitement aux critères d’exigence de la Fondation Mo Ibrahim dans la sélection de ses membres.

A en croire le Dr Mo Ibrahim, c’est un honneur pour la fondation d’accueillir de nouvelles personnalités. « Nous sommes ravis d’accueillir Josep Borrell, Moussa Faki Mahamat, Mark Malloch-Brown et Macky Sall au sein de la Fondation. Chacun d’entre eux apporte une expérience exceptionnelle. Je me réjouis de pouvoir collaborer étroitement avec eux pour relever certains des défis les plus urgents auxquels l’Afrique et le monde sont confrontés aujourd’hui ».