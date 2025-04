Orange Côte d’Ivoire poursuit sa dynamique de croissance en ce début d’année 2025. Au premier trimestre, l’opérateur télécom a enregistré une hausse de 8,6 % de son chiffre d’affaires. Une performance portée par le développement de ses activités en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Libéria.

Orange Côte d’Ivoire consolide sa position de leader sur le marché ouest-africain

Orange Côte d’Ivoire a connu une hausse de 8,6 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2025. Une hausse marquante qui a impacté positivement sa recette, avec un montant de 283,6 milliards de FCFA. Cette progression est portée par le dynamisme de ses filiales (Côte d’Ivoire, Burkina Faso et Libéria) en Afrique de l’Ouest à travers leurs activités respectives.

Toutefois, Orange CI n’a pas atteint ce sommet seul. En dehors de ses efforts propres, l’opérateur télécom a également reçu de l’aide sous forme d’investissements. Ces derniers ont financé la modernisation de son réseau, le déploiement de la fibre optique et l’extension de la couverture mobile en zones rurales.

A lire aussi : Côte d’Ivoire: Unilever dans une situation critique

Par ailleurs, dans le détail de ses activités, on note une augmentation de 6,1 % de son EBITDA, pour une recette de 98,7 milliards de FCFA. De même, le résultat net a légèrement progressé de 1,9 %, atteignant une somme de 38,6 milliards de FCFA. Parallèlement, Orange CI a enregistré une augmentation dans le secteur des abonnements.

Ainsi, les abonnements mobiles ont augmenté pour atteindre 36,1 millions à la fin du mois de mars 2025, contre 33,8 millions en 2024. Les dépenses d’investissement ont atteint 64,3 milliards de FCFA (108,8 millions de dollars), contre 50,6 milliards de FCFA au 1er trimestre 2024.Orange CI fait face à une concurrence. Toutefois, malgré cet environnement concurrentiel difficile, l’opérateur télécom continue de montrer une résilience remarquable grâce à des investissements stratégiques dans ses infrastructures et ses services numériques.

La croissance solide de son chiffre d’affaires et la hausse de son EBITDA témoignent de la robustesse de son modèle économique.En poursuivant l’extension de son réseau et le développement de ses services, notamment en zones rurales et à travers la fibre optique, l’entreprise semble bien positionnée pour maintenir son leadership sur le marché ouest-africain et continuer à croître de manière durable.