Au Sénégal, Ousmane Sonko était face à la presse ce jeudi 26 septembre 2024 pour présenter l’état financier laissé par le régime défunt de Macky Sall. Les révélations faites par le Premier ministre font froid dans le dos. Selon ses dires, un scandale financier de 600 milliards FCFA a été noté lors des audits menés.

Sénégal : l’ancien régime a menti au peuple et aux partenaires », selon Ousmane Sonko

Comme annoncé, le Premier ministre Ousmane Sonko a révélé l’état « réel » du Sénégal après le passage de Macky Sall. Alors que les audits étaient encore en cours, le numéro 2 du nouveau régime ruminait déjà : « Nous avons hérité d’un Etat en ruine ». Après sa sortie médiatique de ce jour, on comprend mieux cette déclaration qu’il avait faite.

Selon Ousmane Sonko, Macky Sall et son équipe ont fait économie de vérité sur l’état financier du pays. « L’ancien régime a menti au peuple et aux partenaires », a-t-il indiqué. Selon les dires du Premier ministre, les investigations ont révélé un surfinancement mal géré. « 600 milliards qui n’auraient dû être dépensés qu’à partir du 1er janvier, mais que le régime sortant a dépensé avant notre arrivée au pouvoir, c’est-à-dire avant 2024, sur l’exercice 2023, ce qui est extrêmement grave », a-t-il déploré.

Selon le Premier ministre, le régime défunt a fait dans la manipulation en voulant faire « aux Sénégalais qu’il y avait un problème avec le surfinancement et que c’est notre régime qui a utilisé ces fonds, ce qui est totalement faux« , a-t-il démenti, avant de préciser que les fonds ont été utilisés par l’ancien régime. « Ça a été utilisé et de manière injustifiée pour plus de 300 et quelques milliards par l’ancien régime. Et au moment où nous parlons, nous ne trouvons nulle trace de l’utilisation de ces fonds », a-t-il affirmé.

Le nouveau régime dénonce des contrevérités sur la dette publique et le déficit budgétaire

Selon le ministre de l’Économie, Abdourahmane Sarr, les chiffres avancés par le gouvernement de Macky Sall sur la dette publique et le déficit budgétaire du Sénégal sont erronés. Il a affirmé que les chiffres réels révèlent un déficit budgétaire moyen de 10,4 % du PIB sur la période 2019-2023, soit presque le double des 5,5 % initialement annoncés. De même, la dette publique est en réalité de 76,3 % du PIB, contre les 65,9 % précédemment communiqués.

Pour lui, il s’agit de faits graves qui ne sauraient rester impunis. Il a indiqué que les autorités judiciaires compétentes seront saisies.

La reddition des comptes est une priorité pour Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Ils ont promis de faire répondre de leurs actes tous ceux impliqués dans des scandales financiers révélés par des audits, une promesse de campagne qu’ils entendent bien tenir. La machine de répression est déjà en marche avec la mise en place du Pool judiciaire financier.

Depuis quelques jours, la Direction des investigations criminelles est en pleine activité, procédant à l’interpellation d’anciens hauts cadres. De plus, plusieurs personnalités soupçonnées sont interdites de quitter le territoire national.