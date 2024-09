Dans le cadre des élections législatives, Macky Sall et Abdoulaye Wade vont faire chemin ensemble contre le duo Ousmane Sonko – Bassirou Diomaye Faye. L’Alliance Pour la République (APR) et le Parti Démocratique Sénégalais (PSD) ont scellé les liens ce dimanche 22 septembre 2024.

Législatives au Sénégal : l’APR de Macky Sall et le PSD d’Abdoulaye Wade en coalition

Après les discussions tenues ce jour, l’APR et le PSD sont convenus de la mise en place d’une « grande coalition politique » dans le cadre des législatives anticipées. Cette coalition ne veut pas se limiter à ces deux formations politiques. Elle s’ouvre à tous les autres acteurs qui partagent la même vision.

Dénommée Alliance pour la Transparence Electorale (ATEL), Macky Sall et Abdoulaye Wade entendent faire de cette coalition le moyen de « redresser et de prendre en charge les urgences sociales ainsi que les préoccupations des Sénégalais ». Cette coalition menée par les deux anciens présidents va affronter le nouveau régime conduit par Bassirou Diomaye Faye qui a d’ailleurs suscité cette bataille électorale en procédant à la dissolution du Parlement.

Le PSD et l’APR invitent toutes les organisations politiques et forces vives du pays à les rejoindre. Un comité paritaire a été déjà mis en place pour proposer les modalités sur lesquelles la coalition va fonctionner.

Il est important de préciser que lors de la présidentielle de 2023, le PSD de l’ancien président Abdouaye Wade a soutenu la candidature de Bassirou Diomaye Faye. En rejoignant donc Macky Sall qui est désormais opposant, Wade tourne le dos au duo Sonko – Faye

Pendant ce temps, ça cafouille à la mouvance

Pendant que l’opposition semble se mettre sur le chemin de l’union, la mouvance crée des distances. Le parti Pastef souhaite aller seul aux élections législatives, alors que jusque-là, il était avec la coalition « Diomaye Président ». Chacun fera donc cavalier seul, une stratégie qui pourrait profiter à l’opposition.

Les législatives du 17 novembre s’annoncent palpitantes. L’enjeu est de taille et chaque camp se donnera à fond pour arracher la victoire. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko cherchent à obtenir le plus grand nombre de députés afin de contrôler l’Assemblée nationale. En face, la majorité au pouvoir nourrit également les mêmes ambitions.