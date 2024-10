Au Sénégal, le procès de Bougane Gueye Dany, leader du mouvement Gueum Sa Bopp et figure de proue de l’opposition, a connu un tournant majeur ce mercredi 30 octobre. Le procureur de la République a requis une peine d’un an de prison, dont trois mois ferme, à l’encontre de l’opposant, poursuivi pour « refus d’obtempérer, rébellion et outrage à agent ».

Bougane Gueye Dany risque un an de prison, la tension monte au Sénégal

Arrêté à Bakel dans des circonstances qui restent à éclaircir, Bougane Gueye Dany est au cœur d’une affaire qui suscite des tensions politiques actuellement au Sénégal. Accusé d’avoir résisté à l’autorité et d’avoir tenu des propos injurieux envers les forces de l’ordre, l’opposant risque une condamnation. Toute chose qui pourrait le priver de ses droits politiques à l’approche des élections.

Cette demande de condamnation du procureur est faite en référence aux articles 196 et 187 du Code pénal du Sénégal. Ces articles ont trait à des faits qui compromettent l’ordre public ou portent atteinte à la légitimité et à l’autorité des agents de l’État. Ainsi, le procureur a, dans sa réquisition, demandé à la cour de condamner le prévenu à une peine d’un an de prison assortie de trois mois ferme.

Cette réquisition intervient dans un contexte marqué par une forte polarisation politique et des tensions récurrentes entre le pouvoir en place et l’opposition. Les partisans de Bougane Gueye Dany dénoncent une instrumentalisation de la justice à des fins politiques, tandis que le pouvoir justifie cette poursuite par la nécessité de maintenir l’ordre public.

Les avocats de la défense, quant à eux, ont plaidé pour la relaxe pure et simple de leur client, soulignant l’absence de preuves suffisantes pour étayer les accusations portées contre lui. Ils ont également dénoncé une atteinte grave à la liberté d’expression et à la liberté de manifester.

À noter que plusieurs personnalités politiques, notamment de l’opposition, ont traité l’arrestation de Bougane Gueye Dany d’arbitraire. C’est d’ailleurs dans ce même cadre que l’ancien président Macky Sall a dans une déclaration exigé la libération pure et simple de l’opposant.

Le verdict de ce procès est attendu avec une grande impatience au tribunal de grande instance de Tambacounda. Il aura des conséquences importantes pour l’avenir politique de Bougane Gueye Dany et pour le climat social au Sénégal.