En Côte d’Ivoire, la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) sud a mis fin à un projet de braquage à Agboville. L’opération a conduit à l’interpellation de trois malfrats.



Côte d’Ivoire : la police met hors d’état de nuire un trio de malfaiteurs lourdement armés



Alertés par une information confidentielle, les agents de la Brigade de Recherche et d’Intervention ont rapidement identifié et interpellé trois individus fortement armés, déjouant ainsi un scénario digne d’un film d’action. Selon les faits rapportés par la police, l’enquête a débuté par l’arrestation de S.B., un planteur burkinabé, et de N.D.K.F., un Ivoirien se présentant comme un technicien de maintenance.

Interpellés en possession d’une arme à feu chargée, ils ont avoué leur implication dans un projet de braquage et désigné leur complice, T.O., résidant à N’Douci. Ensuite, une perquisition au domicile de T.O. a permis de mettre la main sur un véritable arsenal. Il s’agit d’un fusil de chasse, pistolet, munitions en abondance et un couteau de chasse.

Par ailleurs, il faut noter que les trois suspects ont été placés en garde à vue et seront présentés devant la justice. Cette opération démontre une nouvelle fois l’efficacité de la BRI dans la lutte contre la criminalité en Côte d’Ivoire.