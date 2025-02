Les services financiers digitaux de Wave Côte d’Ivoire enregistrent un record impressionnant. Leader dans son secteur en Côte d’Ivoire, l’entrepris dirigée par Katier Bamba a vu son réseau croître de manière exponentielle ces dernières années

L’intégration des banques : un enjeu clé pour Wave Côte d’Ivoire

Lors d’un déjeuner de presse organisé à l’Azalaï Hôtel d’Abidjan ce mardi 18 février, Katier Bamba, directeur général de Wave CI, a dévoilé des chiffres impressionnants qui témoignent de l’essor de la FinTech.

Avec plus de 21 millions de comptes ouverts à fin 2024, Wave Côte d’Ivoire continue de renforcer sa présence sur le marché. De 600 marchands en 2022, l’entreprise est passée à plus de 300 000 marchands et compte désormais plus de 17 000 points de transactions à travers le pays.

Cependant, Wave CI ne compte pas s’arrêter là. Selon Katier Bamba, l’ambition de l’entreprise est d’élargir davantage ses services et de couvrir l’ensemble du territoire ivoirien avec des solutions adaptées aux besoins des utilisateurs.

Le directeur général de l’entreprise a également mis en avant l’adoption croissante de la FinTech sur le terrain. “Lorsque nous échangeons avec les agents, ce qui ressort, c’est qu’il est plus intéressant de travailler avec Wave qu’avec les autres acteurs du marché. Nos agents gagnent plus d’argent”, a-t-il déclaré.

Katier Bamba a aussi souligné la forte pénétration de Wave chez les commerçants ivoiriens, où le QR code bleu de la FinTech est devenu omniprésent. “Nous comptons aujourd’hui 300 000 points de présence, ce qui témoigne de notre poids sur le marché”, s’est-il réjoui.

Wave CI veut augmenter le nombre d’utilisateurs actifs

L’un des principaux objectifs de Wave CI est d’accroître le nombre d’utilisateurs actifs, c’est-à-dire ceux qui effectuent régulièrement des transactions. “Il y a encore beaucoup de place pour la croissance”, a affirmé M. Bamba, avant d’ajouter : “Nous voulons non seulement maintenir notre niveau d’actifs, mais aussi l’augmenter en proposant encore plus de services et une meilleure qualité.”

Dans sa vision d’expansion, Wave CI ambitionne de connecter son système à l’ensemble des banques du pays. “Nous ne voulons pas nous limiter à cinq ou dix banques, mais bien à toutes les institutions bancaires en Côte d’Ivoire”, a-t-il précisé.

L’objectif est de permettre aux clients de transférer de l’argent facilement entre leurs comptes bancaires et leurs portefeuilles électroniques. “Aujourd’hui, nos relations avec les banques sont excellentes, et elles sont même très demandeuses de ces intégrations”, révèle le dirigeant.

Avec ces perspectives ambitieuses, Wave Côte d’Ivoire confirme son rôle de leader sur le marché des services financiers digitaux. Grâce à son approche innovante, son vaste réseau et son engagement envers la facilitation des transactions, l’entreprise entend bien poursuivre sa croissance fulgurante et transformer durablement l’écosystème du mobile money en Côte d’Ivoire.