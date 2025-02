Ce samedi 8 février 2025, Sidiki Diabaté prestera en live pour la toute première fois de sa carrière à La Défense Arena du côté de Paris, la capitale française. Découvrez tous les détails pour prendre part au spectacle.

Concert Sidiki Diabaté : programme, billets et infos pratiques pour une soirée inoubliable

Sidiki Diabaté s’apprête à enflammer La Défense Arena ce samedi 8 février 2025. Une occasion unique pour plusieurs fans français de découvrir l’univers de l’artiste malien, virtuose de la kora et figure emblématique de la musique africaine. Si vous souhaitez assister à cet événement tant attendu, découvrez toutes les informations essentielles sur l’ouverture des portes, les horaires du concert, l’accès à la salle et les objets autorisés ou interdits.

Horaires et programme du concert de Sidiki Diabaté

18h00 : Ouverture des portes au grand public

19h00 : Début des premières parties

20h30 : Début du show de Sidiki Diabaté

Il est recommandé d’arriver 30 minutes avant l’ouverture des portes pour faciliter l’entrée dans la salle. Étant donné l’affluence attendue, il est fortement conseillé d’utiliser les transports en commun.

Entrées et accès selon votre billet

L’enceinte comporte plusieurs accès, déterminés par la catégorie de votre billet. Important : L’accès aux contrôles de sécurité ne suit pas un ordre d’arrivée précis, mais prend en compte la fluidité du passage et le type de billet.

Objets interdits et autorisés dans la salle

Objets interdits :

Sacs et sacoches de plus de 10 litres

Contenants en verre et métal de plus de 50 cl

Casques, boissons alcoolisées, klaxons, rollers, skateboards

Appareils photo et caméras sans autorisation

Objets autorisés :

Petits sacs à main et sacoches inférieurs à 10 litres

Parapluies rétractables

Bouteilles et gourdes en plastique de moins de 50 cl