Les Tanzaniens du Simba SC ont réalisé un exploit retentissant en éliminant Al Masry de la Coupe de la Confédération de la CAF ce mercredi à Dar es Salaam.

Simba SC élimine Al Masry après un exploit retentissant

Après avoir perdu 2-0 lors du match aller en Égypte, Simba SC a renversé la vapeur lors du match retour, s’imposant 2-0 dans le temps réglementaire, égalisant ainsi le score cumulé à 2-2.

Dans une rencontre palpitante, les deux équipes ont dû se départager lors de la séance de tirs au but. Et c’est finalement Simba SC qui a triomphé 4-1, assurant sa place en demi-finale et continuant son parcours impressionnant dans la compétition.

A lire aussi : Stellenbosch bat Zamalek et file en demi-finale de la Coupe CAF



Cette victoire spectaculaire est le fruit d’une performance collective remarquable de la part des joueurs de Simba SC, qui ont su rester concentrés et déterminés face à un Al Masry pourtant difficile à manœuvrer. La qualification pour les demi-finales marque une étape importante dans l’ambition du club tanzanien de s’imposer sur la scène continentale.