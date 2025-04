Le club sud-africain de Stellenbosch a réalisé une performance exceptionnelle ce mercredi en quart de finale retour de la Coupe de la CAF. En déplacement au Caire, les Sud-Africains ont réussi à s’imposer 1-0 face à Zamalek, un exploit retentissant qui leur permet de se qualifier pour les demi-finales.

Stellenbosch frappe fort, élimine Zamalek en quart de finale

La rencontre, tendue et décisive, a vu Stellenbosch résister aux assauts du club égyptien, tout en profitant d’une opportunité pour marquer le but (Nduli) qui les propulse vers la suite de la compétition. L’équipe sud-africaine a su gérer la pression et, avec une organisation défensive solide, a tenu bon jusqu’au coup de sifflet final.

Ce succès historique est une grande réussite pour le club sud-africain, qui continue de surprendre en Coupe de la CAF. L’équipe dirigée par Steve Barker affrontera désormais un autre géant du continent dans les demi-finales, avec l’ambition de poursuivre leur aventure africaine.