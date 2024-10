L’ancienne Première Dame de Côte d’Ivoire, Simone Ehivet Gbagbo, a réagi aux critiques du Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) concernant son utilisation continue du nom « Gbagbo », malgré son divorce avec l’ancien président Laurent Gbagbo. Le parti, dans un communiqué, a exprimé son mécontentement, estimant qu’elle ne devrait plus porter ce nom après le remariage de Laurent Gbagbo.

Côte d’Ivoire : Simone Ehivet Gbagbo répond au PPA-CI sur l’usage du nom « Gbagbo »

Cette revendication a suscité des interrogations dans l’opinion publique, qui voit davantage dans cette demande une affaire privée plutôt qu’une question d’ordre politique. Beaucoup se demandent pourquoi le PPA-CI, plutôt que Laurent Gbagbo lui-même, porte cette demande, accentuant ainsi le caractère ambigu de cette situation.

Invitée dans l’émission « Les Grandes Rencontres de Joël Ettien », Simone Ehivet Gbagbo a tenu à clarifier sa position. « Le nom Gbagbo, je le porte, je le porterai. Les gens m’appellent Gbagbo. Les gens m’appelleront Gbagbo. Les gens me connaissent dans le monde entier par ce nom Gbagbo. Ce n’est pas un problème pour moi », a-t-elle affirmé. Elle a également qualifié ce débat de « faux », précisant qu’il ne mérite pas qu’elle s’y attarde davantage.

Sur le plan personnel, Simone Ehivet Gbagbo a évoqué sa vie après le divorce, se disant sereine et en paix. Elle a assuré qu’elle n’était pas ébranlée par ces polémiques, préférant se concentrer sur ses activités, ses relations familiales et sa vie quotidienne. L’ancienne première dame affirme mener une vie « tranquille », marquée par la stabilité de ses liens avec ses enfants et ses proches.

Simone Ehivet Gbagbo reste ainsi déterminée à continuer d’utiliser le nom qui l’a accompagnée tout au long de sa carrière politique et publique, malgré les critiques du parti et des proches de son ancien époux Laurent Gbagbo.