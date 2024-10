Le Burkina Faso suit l’exemple de la République Démocratique du Congo (RDC) en interdisant la diffusion de l’émission de téléréalité The Bachelor sur son territoire. Cette décision a été prise par le Conseil Supérieur de la Communication (CSC), l’organe de régulation des médias au Burkina Faso.

Burkina Faso : interdiction formelle de la diffusion de The Bachelor

Les Burkinabés, habitués à suivre l’émission via la chaîne Canal+, ne pourront plus visionner la troisième saison. Le CSC a officiellement demandé à Canal+ de prendre les mesures nécessaires pour cesser la diffusion du programme sur toute l’étendue du territoire national.

Le CSC justifie cette décision en invoquant une atteinte aux bonnes mœurs et une représentation négative de la femme africaine. Selon les autorités de régulation, l’image véhiculée par The Bachelor ne correspond pas aux valeurs culturelles et sociales du Burkina Faso. L’émission, qui met en scène des femmes concurrentes pour gagner l’affection d’un homme, est perçue comme dégradante et incompatible avec la perception du rôle et de la dignité de la femme dans la société burkinabé.

La décision vise également à protéger la jeunesse du pays contre ce type de contenu, jugé potentiellement nuisible à leur éducation et à leur moralité. Le Burkina Faso, pays des « hommes intègres », a ainsi choisi de s’éloigner de cette forme de divertissement.