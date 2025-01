Actrice nigériane, Ini Edo, est la maman de Light, une petite fille d’environ 4 ans. Mais, son parcours vers la maternité n’a pas été de tout repos. La star de Nollywood a eu recours à une mère porteuse après avoir subi plus de six fausses couches. Elle raconte.

Procréation médicalement assistée : Ini Edo brise le silence sur son expérience

C’est dans l’émission de téléréalité « Young, Famous & African », diffusée sur Netflix, qu’Ini Edo a fait cette révélation bouleversante. L’actrice s’est confiée lors d’échanges avec d’autres participants. « J’ai eu plus de six fausses couches. Ce n’était pas un choix facile pour moi. (…) Donc, cette option (la procréation médicalement assistée) s’est présentée et je l’ai saisie », a-t-elle expliqué. Ini Edo est également revenue sur les raisons qui l’ont poussée à se marier jeune. Elle confie : « Je pensais qu’à 31 ans, j’aurais terminé avec les grossesses, que je serais à la retraite et que je pourrais me concentrer sur ma carrière. Mais la vie ne s’est pas déroulée ainsi. »

Mariée à l’homme d’affaires Philip Ehiagwina, le couple a divorcé en 2014. Ce n’est qu’en 2021 qu’Ini Edo a finalement choisi la voie de la mère porteuse pour réaliser son rêve de maternité. Elle précise : « Que j’aie un mari ou non, je voulais que ce soit mon enfant, issu de mon ovule. »