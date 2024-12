Les Présidents des six Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), sont attendus ce 16 décembre 2024 à Yaoundé au Cameroun. D’après le dossier de la presse que notre rédaction a consulté, ce Sommet extraordinaire se tient au moment où, « la situation macroéconomique de la CEMAC présente des signaux d’alerte préoccupants ».

L’inquiétude se précise, explique le document, « en raison de l’inflation au-dessus du seuil de convergence ». Elle s’explique aussi, par « un risque de surendettement, sans exclure une tendance baissière des réserves extérieures, malgré les cours favorables du pétrole » dans le monde.

En réalité, les économies de la CEMAC « courent des risques accrus à cause des dérapages et des défaillances dans la mise en œuvre des reformes recommandées et des engagements pris pour la stabilité économique et monétaire » au sein de la communauté.

Les Experts qui ont travaillé sur le dossier, sont formels sur les risques de surendettement dans certains Etats membres. Ces derniers, ont « constaté une amplification des déséquilibres budgétaires dans certains pays ». A court terme explique le document, cette situation critique va compromettre « le décaissement des appuis budgétaires du FMI » au profit de ces pays. Et ces pays à risque sont respectivement, le Cameroun, le Congo et la Centrafrique.

Les Experts rappellent aussi, que « cette situation est préoccupante aussi bien pour la zone CEMAC que pour ses partenaires financiers internationaux ». Et pour cause expliquent ces Experts, « les dérapages observés et les évolutions futures incertaines de certains membres de l’Union pourraient affectés l’ensemble de la zone ». Une situation qui pourrait indique le document, « compromettre durablement son développement ».

Pour enrayer les inquiétudes persistantes de l’heure, les Experts estiment, que « seul un engagement régional des plus hautes autorités de la CEMAC pourrait débloquer la situation ». C’est pour cette raison, que ce Sommet extraordinaire est décidé à Yaoundé, « pour prendre l’exacte mesure des défis à relever et d’arrêter, de manière concertée, les solutions de nature à franchir ce cap périlleux », a précisé le document de la CEMAC.

Il faut savoir, que la CEMAC est une communauté qui est composée, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, du Gabon, de la Guinée Equatoriale et du Tchad. Ce Sommet du 16 décembre 2024, sera co-présidé par Paul Biya et Faustin-Archange Touadéra. C’est ce dernier qui assure, la présidence tournante de la communauté.