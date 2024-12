Le President Centrafricain, se montre plus sévère face à la montée de l’insécurité en Centrafrique. Dans un discours à la nation à la veille du 1er décembre 2024, il estime que c’est l’occasion « de maquer un moment de recueillement solennel » pour explique-il, « honorer la mémoire vivante de tous nos concitoyens qui ont perdu la vie dans le tumulte de nos conflits militaro-politiques » en Centrafrique.

Dans son discours, un hommage spécial est adressé, aux différentes forces de défenses présentes en Centrafrique. Tous ceux qui, chaque jour explique Faustin-Archange Touadéra, « s’emploient, malheureusement au péril de leur vie, à nous porter secours et à garantir la stabilité et la souveraineté de notre pays ». A ces héros explique le President Centrafricain dans son intervention, « nous adressons notre respect, notre admiration et notre profonde gratitude ».

En parallèle, Faustin-Archange Touadéra s’incline devant la mémoire des (10) conducteurs de taxis-motos, assassinés le 25 novembre dernier près de la ville de Bria. Pour le President Centrafricain, ces derniers sont des « victimes innocentes d’une lâche et ignoble attaque terroriste menée par la Coalition des Patriotes pour le changement » en Centrafrique.

Faustin-Archange Touadéra condamne fermement, ce qu’il qualifie d’actes « horribles, commis de manière récurrente sur les civils innocents » en Centrafrique. Ainsi, je rappelle, a martelé le President Centrafricain, « que tous les crimes de guerre et crimes contre l’humanité qui sont d’ailleurs imprescriptibles, ne resteront impunis » dans le pays.

Pour le President Centrafricain, toutes ces « victimes innocentes de la haine, de l’intolérance et de la cruauté humaine », rappellent « l’urgente nécessité de préserver les valeurs de paix, de justice et de dignité humaine » en Centrafrique. Ainsi par cet hommage national, « nous affirmons notre engagement à tirer les leçons du passé pour que les souffrances de nos martyrs ne soient pas vaines », a expliqué Faustin-Archange Taouadéra.

Il faut savoir, que le discours du President Centrafricain est prononcé à l’occasion de la 66e célébration de la proclamation de la République. C’était le 1er décembre 1958, que l’Oubangui-Chari est devenu la République Centrafricaine. La journée est marquée, par un défilé civil et militaire à Bangui et plusieurs autres célébrations et réjouissances populaires en Centrafrique.