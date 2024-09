Depuis l’accession au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye en tant que chef de l’État du Sénégal, les rumeurs font état de ce que le pays est dirigé par Ousmane Sonko. Dans un entretien accordé au média Al Jazeera au terme de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le dirigeant sénégalais n’a pas échappé à la même question. Alors, il en a profité pour répondre et mettre une croix dessus pour de bon.

Diomaye Faye reprécise le rôle du Premier ministre et celui du président de la République au Sénégal

Au cours de l’entretien, le chef de l’État du Sénégal a été clair. Bassirou Diomaye Faye a indiqué que les textes du pays ne donnent pas la latitude au Premier ministre de jouer le rôle de président de la République. D’ailleurs, il se dit fier du travail qu’abat Ousmane Sonko au niveau du gouvernement, notamment en ce qui concerne les réformes institutionnelles et la situation politique.

À en croire Diomaye Faye, il est tout à fait normal que Sonko occupe une place importante dans l’appareil gouvernemental en tant que patron. Et il a le plein pouvoir d’occuper toute cette place sans aller au-delà.

« La loi et la Constitution ne lui permettent pas d’usurper mes prérogatives, et il ne le fait pas. Tant qu’il se déploie de manière efficace dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il aura mon satisfecit. Et il est en train de le faire avec loyauté et engagement », a laissé entendre le chef de l’État du Sénégal.